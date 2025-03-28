Выход нового флагмана от Mediatek состоится уже в середине года

Компания MediaTek официально подтвердила, что её следующая флагманская однокристальная система на чипе Dimensity 9400+ выйдет 11 апреля. Это не полноценный новый процессор, а небольшое обновление уже существующего Dimensity 9400, но настоящее обновление придет с выходом Dimensity 9500. И если новая утечка верна, то теперь можно ознакомиться с его потенциальными возможностями.

В сообщении от информатора Digital Chat Station, которое, однако, уже удалено, говорится, что чипсет Dimensity 9500 будет производиться с использованием технологического процесса TSMC N3P и будет иметь обновленный дизайн ядер.

Сообщается, что конфигурация ядра включает одно ядро Travis, три ядра Alto и четыре ядра Gelas, а графическим процессором, как говорят, будет Immortalis Drage.

Согласно утечке, Travis и Alto являются частью грядущего поколения ARM X9 и поддерживают масштабируемое матричное расширение (SME), которое должно обеспечить улучшенную многопоточную производительность. В свою очередь ядра Gelas, как полагают, являются ядрами серии A7 следующего поколения от ARM. Согласно утечке, Dimensity 9500 будет иметь конфигурацию ЦП 1+3+4:

1x Cortex-X930;

3x Cortex-X930 (с более низкой тактовой частотой);

4x Cortex-A730.

Это отличается от предыдущей утечки, которая предполагала конфигурацию ЦП 2+6 для модели Dimensity 9500, состоящую из двух ядер Travis и шести ядер Gelas. Однако это были ранние спецификации чипа, поэтому, похоже, планы MediaTek с тех пор изменились.

Ожидается, что Dimensity 9500 будет запущен в середине текущего года, что даст ему преимущество по сравнению со следующим флагманским чипом Qualcomm. По слухам, Snapdragon 8 Elite 2 дебютирует только в октябре 2024 года.

Интересно, что утечка, появившаяся сегодня, предполагает, что MediaTek также работает над вторым чипом Dimensity с полностью большими ядрами. Предположительно названный Dimensity 9450, он, как сообщается, будет использовать тот же 3-нм техпроцесс от TSMC. Однако подробности о нем на данный момент практически отсутствуют.