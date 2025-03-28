POCO F7 Ultra получил 2K AMOLED-дисплей, зарядку мощностью 120 Вт и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Компания Xiaomi сегодня выпустила на мировой рынок смартфон Poco F7 Ultra, позиционируя его как флагманский телефон бренда, а также более простую модель Poco F7 Pro.

Как и полагается флагманскому устройству, новый Poco F7 Ultra получил соответствующие характеристики, которые включают 2K AMOLED дисплей с диагональю 6,67 дюйма и максимальной яркостью 3200 кд/м2, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision. Смартфон первым среди телефонов бренда получил быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также может похвастаться на 21 процент более тонкой нижней рамкой, чем у предыдущих моделей.

За работу Poco F7 Ultra отвечает новейшая 3-нм флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, которая совместно со специальным графическим чипом VisionBoost D7 обеспечивает в играх производительность до 120 кадров в секунду при максимальных настройках и разрешении 2K. Компанию мощному процессору составляют до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и встроенный накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Чтобы усмирить горячий нрав чипсета в смартфоне предусмотрена высокопроизводительная охлаждающая система IceLoop площадью 5400 мм², обеспечивая стабильную производительность в течение долгих игровых сессий.

Смартфоны бренда POCO никогда не делали упор на качество фотосъемки, однако, и здесь смартфон не ударил в грязь лицом, благодаря основному датчику Sony Light Fusion 800 разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, помощь которому оказывают сверхширокоугольный дополнительный объектив на 32 МП и телеобъектив разрешением 50 МП с 2,5-кратным увеличением, способным делать макроснимки с расстояния 10 см. Кроме того, технология AISP 2.0 от Xiaomi улучшает качество получаемых снимков с динамическим диапазоном 13,2EV, а сигнальный чип Surge T1S повышает качество не только сотовой связи, но и передачи данных по беспроводным интерфейсам Wi-Fi и Bluetooth.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, позволяющей заряжать телефон до 50% всего за 13 минут, а также беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Смартфон получил стереодинамики, аудио Hi-Res, ИК-порт и корпус из металла и стекла, а также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

В качестве программной оболочки используется HyperOS 2.0 на базе ОС Android 15. Бренд сообщает, что телефон получит четыре обновления ОС и шесть лет обновлений безопасности.

Что касается стоимости телефона, то Poco F7 Ultra стоит от 649 долларов США или 749,90 евро за модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Модель с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ стоит уже 699 долларов США или 799,90 евро. Первые покупатели смартфона могут приобрести смартфон с соответствующими конфигурациями памяти по сниженной до 599 долларов США и 649 долларов США цене соответственно. Смартфон уже поступил в продажу в некоторых странах.