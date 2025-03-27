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Производительность Ryzen 5 9600 находится на одном уровне с Ryzen 5 9600X
Как и следовало ожидать, AMD Ryzen 5 9600 не сильно отстает от Ryzen 5 9600X по производительности, поскольку у обоих процессоров во многом идентичные характеристики

 Процессор AMD Ryzen 5 9600 был выпущен в прошлом месяце и продавался примерно на 20 долларов дешевле, чем Ryzen 5 9600X. Этот чип еще не получил широкой доступности, и, поскольку он имеет большинство спецификаций от Ryzen 5 9600X, то, вероятно, не будет более популярен, чем последний.

 Тем не менее, как и следовало ожидать, Ryzen 5 9600 находится на одном уровне по производительности с Ryzen 5 9600X. Это ожидалось, поскольку процессор имеет ту же конфигурацию из 6 ядер и 12 потоков, те же 32 МБ кэша L3 и тот же TDP 65 Вт по умолчанию. Разница заключается в тактовой частоте: Ryzen 9600 на 100 МГц медленнее в базовой частоте и на 200 МГц медленнее в тактовой частоте в режиме ускорения по сравнению с Ryzen 5 9600X.

 Как показал один из ранних тестов, Ryzen 5 9600 довольно близок к Ryzen 5 9600X как в однопоточной, так и в многопоточной производительности, и это связано с разницей в тактовых частотах. Последние тесты процессора PassMark показывают 29369 баллов в многопоточной и 4433 балла в однопоточной производительности. Нужно помнить, что на сайте было протестировано всего 4 образца, и чем больше тестов, тем точнее будут окончательные результаты.

 Для сравнения, Ryzen 9600X набирает 30016 и 4581 балл соответственно в тех же тестах, что заставляет младший Ryzen 5 9600 проигрывать на 2,2 и 3,2% соответственно. Конечно, разрыв в производительности можно сократить за счет разгона Ryzen 5 9600, но Ryzen 5 9600X тоже можно разогнать. По сравнению со своим предшественником Ryzen 5 7600, Ryzen 5 9600 примерно на 8,5% быстрее в многопоточной и на 13,4% быстрее в однопоточной производительности. Это приличный прирост по сравнению с тем, что было при переходе от Ryzen 5 7600X к Ryzen 5 9600X.

 Цены будут схожими, ожидается, что в США они останутся на уровне около 200 долларов, в то время как Ryzen 5 9600X в основном доступен по цене ниже 250 долларов. Ryzen 5 9600 может оказаться не очень привлекательным для геймеров, но вариант X3D наверняка будет выпущен. Он еще официально не анонсирован, но предыдущие сообщения указывали, что AMD подготовит Ryzen 5 9600X3D, который заменит Ryzen 5 7600X3D, но может ограничить его продажи несколькими розничными продавцами.

 Что касается большего количества моделей не-X, то обычно AMD выпускает такие чипы позже и не прекращает выпускать новые процессоры для платформы AM4. Ожидается, что AMD может выпустить новую партию чипов рано или поздно, включая такие процессоры, как Ryzen 7 9700, Ryzen 9 9900 и Ryzen 9 9950.

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Источник: wccftech.com
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