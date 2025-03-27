Согласно внутренним документам, компания сосредоточена на исправлении ошибок и новых функциях

Софтверный гигант Microsoft усердно работает над новым крупным обновлением для системы Windows 11, и некоторые подробности о нем уже были раскрыты. Среди прочего, Microsoft устранила раздражающую пользователей проблему с принтером, из-за которой USB-принтеры с функцией IP-печати неожиданно печатали страницу с текстом. Пока что обновление не получило официального кодового имени, но согласно обычной практике наименований компании, оно, скорее всего, будет называться Windows 11 25H2.

Согласно официальному объявлению, Microsoft намерена исправить множество проблем. Помимо вышеупомянутой проблемы с принтером, будет устранена ошибка, возникающая при сбросе Windows 11 до заводских настроек. Эта ошибка затрагивает версию сборки 26200, которая неправильно отображается как 26100.

В дополнение к этим различным исправлениям ошибок Microsoft также внедряет новые функции. В новом разделе «О программе» в настройках пользователи могут найти важную информацию об оборудовании, касающуюся ЦП или объема памяти. Microsoft объясняет, что эта функция должна предоставить новым пользователям быстрый обзор их оборудования.

Особенно интересен новый режим виртуальной клавиатуры, который теперь может принимать раскладку геймпада. Это может принести пользу в первую очередь планшетам Surface, которые часто используются через сенсорный экран.

В отличие от указанных исправлений ошибок, новые функции не должны стать доступными немедленно. Вместо этого они будут внедряться поэтапно с течением времени. Портал Windows Latest задается вопросом, будет ли обновление новой платформой (кодовое название Selenium) или адаптированной версией 24H2 (кодовое название Germanium).

Если предыдущие сроки выхода обновлений принять за ориентир, то Windows 11 25H2 может быть выпущена в период с сентября по октябрь текущего года.