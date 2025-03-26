Первым клиентом, который получит новые чипы станет компания Apple

Новые сообщения предполагают, что будущие 2-нм полупроводники компании TSMC почти готовы к производству, с признаками очень хорошего выхода годных чипов. Apple, вероятно, представит свой первый 2-нм продукт в 2026 году, а другие технологические гиганты также выстраиваются в очередь за следующим передовым техпроцессор TSMC.

Commercial Times сообщает, что TSMC собирается начать принимать заказы на пластины, созданные на своем 2-нм техпроцессе N2, уже на следующей неделе. Полупроводниковый гигант, вероятно, по графику начнет массовое производство в конце этого года, а чип A20 для iPhone будет готов в конце 2026 года.

Завод TSMC в Гаосюне проведет церемонию расширения производства 31 марта, а заказы планируется начать принимать на следующий день. Прогресс продвигается весьма неплохо, так как 2-нм полупроводники компании достигли 60-процентной доходности в конце прошлого года, и аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что с тех пор TSMC продвинулась намного дальше. Следуя агрессивной стратегии, TSMC намерена производить 50 000 пластин в неделю к концу 2025 года.

Неудивительно, что Apple будет первой в очереди на внедрение 2-нм полупроводников в своих чипах. iPhone 15 Pro компании стал первым потребительским устройством, использующим 3-нм техпроцесс TSMC, а iPhone 18 Pro последует этой тенденции в конце следующего года. Стандартные модели iPhone 18, скорее всего, будут использовать усовершенствованный 3-нм процесс TSMC.

Другими ранними клиентами 2-нм процесса являются Intel, AMD, Broadcom и Amazon AWS. Хотя Intel получает некоторые из своих чипов от TSMC, она также стремится конкурировать со своим собственным техпроцессом 18A, выпуск которого запланирован на первую половину текущего года. Intel 18A дебютирует в процессорах серии Panther Lake для ноутбуков и серверных чипах Clearwater Forest в конце этого года, немного опережая дорожную карту TSMC.

Две будущих технологии производства получат архитектуру gate-all-around, которая уменьшает утечку мощности за счет более тщательного управления электрическими токами. Утечка мощности становится все более серьезной проблемой, поскольку новые чипы становятся меньше и вмещают больше транзисторов в меньшие пространства. 18A также будет иметь заднюю подачу питания для повышения производительности.

По слухам TSMC будет продавать свои пластины по цене 30 000 долларов за штуку, но является ли эта цифра скидкой для Apple или стандартной ценой, остается неясным. Apple в настоящее время платит 18 000 долларов за 3-нм пластину, но новые тарифы могут поднять эту цену до 20000–23000 долларов. Рост стоимости 3-нм и 2-нм полупроводников, не обойдет также стороной и конечных потребителей.