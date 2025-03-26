Карта от AXGaming имеет референсные характеристики и предназначена для китайского рынка

Для тех кто впервые слышит о бренде AXGaming, необходимо сказать, что это не какой-то ноунейм из Китая, а марка видеокарт, выпускаемых компанией Inno3D. Под данной маркой графические карты продаются в Поднебесной. Это одна и та же компания, но линейка AXGaming, похоже, делает акцент на свежем взгляде в дизайне, в основном полагаясь на белые графические ускорители. Фактически, карты AXGaming даже используют программное обеспечение TunIT от материнской Inno3D.

Весь ассортимент видеокарт серии RTX 50 от AXGaming придерживается чисто белых кожухов систем охлаждения. Однако новая карта под названием AXGaming GeForce RTX 5070 Esports Edition X2W, украшена граффити, явно вдохновленными культурой майя.

Что касается системы охлаждения, то карта имеет конструкцию «Punk 4.0» с размерами 240x120x41 мм толщиной два слота и использует конфигурацию с двумя вентиляторами. Всего под кожухом находится 5 тепловых трубок. На некоторых изображениях видно некое освещение вокруг вентиляторов, но, вероятно, это просто иллюстрация того, как работает кулер.

Карта должна использовать ту же печатную плату, что и модель Twin X2 от Inno3D, что означает наличие одного 16-контактного разъема питания, а также 12 ГБ памяти стандарта GDDR7. Кроме того, карта не имеет заводского разгона.