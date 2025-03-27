Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Vivo готовит к выходу серию iQOO Z10 - старт продаж 11 апреля
Серия iQOO Z10 будет весьма разнообразной и включать модели от бюджетного до производительного уровня

 Бренд iQOO готовится запустить серию Z10 в Индии и Китае. Фактически, компания уже подтвердила дату запуска стандартной модели Z10 в Индии, назначенную на 11 апреля.

 Хотя Индия, как ожидается, получит только базовую модель на данный момент, полная линейка, включающая iQOO Z10x, iQOO Z10, iQOO Z10 Turbo и iQOO Z10 Turbo Pro, может вскоре появиться в Китае.

iQOO Z10x

 iQOO Z10x станет самой доступной моделью в линейке и, скорее всего, будет оснащена ЖК-панелью и новым чипсетом MediaTek. Впервые смартфон появился в сертификации в октябре прошлого года, а затем всплыл в списке BIS в январе. Но на данный момент подробности о его характеристиках остаются весьма скудными.

 Его предшественник имел 6,72-дюймовый IPS LCD дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, работал на чипсете Snapdragon 6 Gen 1 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также оснащен 50-мегапиксельной двойной камерой и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. iQOO Z10x, скорее всего, будет иметь схожие характеристики, но может получить некоторые незначительные обновления.

 Вполне вероятно, что эта модель может не появиться в стартовой линейке, а вместо этого может появиться позже в третьем квартале 2024 года.

 iQOO Z10

 iQOO Z10 уже подтвержден для Индии, и тизеры от бренда уже подтвердили некоторые ключевые характеристики. В том числе массивный аккумулятор емкостью 7300 мАч. Это самый большой аккумулятор среди всех телефонов компании на данный момент. Предшественник, Z9, имел аккумулятор емкостью 5000 мАч. Несмотря на увеличение размера аккумулятора, толщина телефона составляет всего 7,89 мм.

 Более того, утечки предполагают, что iQOO Z10 будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым с четырех сторон AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц. Работать смартфон может на чипсете Snapdragon 7 Gen 4 или Snapdragon 7s Gen 3 в паре с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Спереди будет 32-мегапиксельная камера для селфи, а подробности о заднем блоке камер пока держатся в секрете.

 iQOO Z10 Turbo

 Ожидается, что данная модель будет запущена в Китае в апреле с чипсетом Dimensity 8400 от MediaTek. По слухам, дисплей будет представлять собой 6,78-дюймовую LTPS-панель с разрешением 1,5K. Что касается камеры, то утечки предполагают 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный вторичный датчик сзади, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Питание устройства будет обеспечивать аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

 Смартфон может дебютировать в конфигурациях, включающих 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, а также 256 ГБ памяти.

 iQOO Z10 Turbo Pro

 Смартфон iQOO Z10 Turbo Pro станет флагманом линейки и получит самую высокую производительность. По слухам, он будет иметь тот же 6,78-дюймовый 1,5K-дисплей, но будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, заменяющего Snapdragon 8s Gen 3, используемого в Z9 Turbo.

 Данный телефон уже появился на Geekbench с 12 ГБ ОЗУ и Android 15, а сертификация 3C подтверждает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Другие ожидаемые функции включают пластиковую среднюю рамку и оптический сканер отпечатков пальцев.

 IQOO явно стремится предложить как можно больший выбор для покупателей, сочетая доступность, большую батарею и высокопроизводительные чипы. iQOO Z10 и Z10 Turbo станут наиболее интересными вариантами, особенно с их огромными аккумуляторами и OLED-дисплеями.

#смартфоны #vivo #iqoo #смартфоны iqoo #iqoo z10 turbo #iqoo z10 #iqoo z10 turbo pro #iqoo z10x
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing и Airbus отказываются от алюминия, переходя на использование легких термопластов
5
Модер рассказал, что его карта GTA 6 оказалась настолько точной, что Take-Two удалила видео с ней
1
Флагманский гибридный кроссовер Zeekr 9X сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды
+
Смартфоны следующей серии Honor Magic 8 будут обладать дисплеями как 6,3 дюйма, так и 6,6 дюйма
+
Semafor: В США сократят чрезвычайные расходы за счёт снижения иностранной помощи на $2,5 млрд
+
Термосифонный охладитель Noctua может быть выпущен в конце 2026 года
9
The Telegraph: Британская компания Rolls-Royce может перенести производство в США из-за пошлин
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Анонсирован список устройств Xiaomi, поддерживающих HyperOS 2.2
+
Глава мобильного бизнеса Samsung Electronics внезапно ушёл из жизни
2
Разогнанная Nintendo Switch запускает Zelda: Tears of the Kingdom, Skyrim и другие на 60 FPS и выше
3
Samsung опубликовала видео с преимуществами One UI 7 в преддверии глобального запуска
+
Toyota задерживает строительство предприятия по выпуску батарей с запасом хода до 1000 км
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 14 с исправлением ошибок
+
Монитор TCL Thunderbird 32U8 с 31.5-дюймовой 4K-панелью, частотой 165 Гц и QD-Mini LED оценён в $525
+
Snapdragon 8s Elite набирает 2 млн баллов в AnTuTu, но может не унаследовать ядра Oryon от 8 Elite
+
Правительство РФ поручило создателям «Эльбруса» разработать процессор для российской консоли
21
Телескоп Джеймса Уэбба показал Космический Торнадо в мельчайших деталях
+
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+

Популярные статьи

Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
20
Краткий обзор новых фильмов 2025 года (субъективное мнение)
4
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
72
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
3
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
77
Бюджетный гейминг в 2025 году - прошитый Xbox 360 или Xbox One S
5
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
10
Тестируем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 с дорогой термопастой Maxtor CTG8
6
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
3

Сейчас обсуждают

Алексей Томас
02:27
Я правильно понял, что всю статью писал АМД-БОЙ, который не пользовался тем и другим, а всю жизнь просидел на амд и теперь за него топит?) Я сидел и на том и на другом, не знаю на сколько все изменило...
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
syberroma
02:18
А вот написать, что по русски сериал называется Разделение, у автора наверное руки отвалятся.
Сериал Severance смонтирован на обычных компьютерах Apple без дорогого оборудования
Джек Джексон
01:32
Заплачу 100 рублей если убьёте главу валв пидара гей ба
Инсайдеры уверены, что Half-Life 3 находится на стадии оптимизации
nonses84
00:46
Может хоть в сторону геймеров начнет обратно смотреть и драва допилит? А вообще я рад что кожанку струхнули с небес, а Китай молодцы!
The Economist: Европа обязана сохранить санкции против России
Paul Dein
00:45
Мне Винду ставил ДНС, когда пересобирал комп, после того, как у меня померла старая материнка. А уж какая там у него версия, лицензионная или нет, про то мне не ведомо. И да, Майкрософт говорила, что ...
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
Sylvanas Windrunner
00:38
Интересно, эти люди и раскладку переключают мышью?)
Каждый пятый россиянин из сочетаний горячих клавиш использует лишь «Копировать» и «Вставить»
Юзер Комповский
00:36
Мне вот многие говорили, что 8 гб для видеокарты мало и не хватит для нормальной игры в Ждалкер2, но как выяснилось если увеличить ОЗУ с 16 до 32 гб то фризы уходят, играть становится комфортно, поэто...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
nonses84
00:35
Вот это лизанули !
iQOO раскрыла тизеры смартфона Z10
Albert Wesker
00:28
ну поиграй в кс 2 с 60 фпс
Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
nonses84
00:27
"позволяет достичь заметного увеличения производительности при той же мощности" 🤦 доооооо 15% это сверх мощность...
POCO F8 Ultra будет оснащен перископическим телеобъективом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем