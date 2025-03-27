Серия iQOO Z10 будет весьма разнообразной и включать модели от бюджетного до производительного уровня

Бренд iQOO готовится запустить серию Z10 в Индии и Китае. Фактически, компания уже подтвердила дату запуска стандартной модели Z10 в Индии, назначенную на 11 апреля.

Хотя Индия, как ожидается, получит только базовую модель на данный момент, полная линейка, включающая iQOO Z10x, iQOO Z10, iQOO Z10 Turbo и iQOO Z10 Turbo Pro, может вскоре появиться в Китае.

iQOO Z10x

iQOO Z10x станет самой доступной моделью в линейке и, скорее всего, будет оснащена ЖК-панелью и новым чипсетом MediaTek. Впервые смартфон появился в сертификации в октябре прошлого года, а затем всплыл в списке BIS в январе. Но на данный момент подробности о его характеристиках остаются весьма скудными.

Его предшественник имел 6,72-дюймовый IPS LCD дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, работал на чипсете Snapdragon 6 Gen 1 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также оснащен 50-мегапиксельной двойной камерой и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. iQOO Z10x, скорее всего, будет иметь схожие характеристики, но может получить некоторые незначительные обновления.

Вполне вероятно, что эта модель может не появиться в стартовой линейке, а вместо этого может появиться позже в третьем квартале 2024 года.

iQOO Z10

iQOO Z10 уже подтвержден для Индии, и тизеры от бренда уже подтвердили некоторые ключевые характеристики. В том числе массивный аккумулятор емкостью 7300 мАч. Это самый большой аккумулятор среди всех телефонов компании на данный момент. Предшественник, Z9, имел аккумулятор емкостью 5000 мАч. Несмотря на увеличение размера аккумулятора, толщина телефона составляет всего 7,89 мм.

Более того, утечки предполагают, что iQOO Z10 будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым с четырех сторон AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой 120 Гц. Работать смартфон может на чипсете Snapdragon 7 Gen 4 или Snapdragon 7s Gen 3 в паре с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Спереди будет 32-мегапиксельная камера для селфи, а подробности о заднем блоке камер пока держатся в секрете.

iQOO Z10 Turbo

Ожидается, что данная модель будет запущена в Китае в апреле с чипсетом Dimensity 8400 от MediaTek. По слухам, дисплей будет представлять собой 6,78-дюймовую LTPS-панель с разрешением 1,5K. Что касается камеры, то утечки предполагают 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный вторичный датчик сзади, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Питание устройства будет обеспечивать аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Смартфон может дебютировать в конфигурациях, включающих 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, а также 256 ГБ памяти.

iQOO Z10 Turbo Pro

Смартфон iQOO Z10 Turbo Pro станет флагманом линейки и получит самую высокую производительность. По слухам, он будет иметь тот же 6,78-дюймовый 1,5K-дисплей, но будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, заменяющего Snapdragon 8s Gen 3, используемого в Z9 Turbo.

Данный телефон уже появился на Geekbench с 12 ГБ ОЗУ и Android 15, а сертификация 3C подтверждает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Другие ожидаемые функции включают пластиковую среднюю рамку и оптический сканер отпечатков пальцев.

IQOO явно стремится предложить как можно больший выбор для покупателей, сочетая доступность, большую батарею и высокопроизводительные чипы. iQOO Z10 и Z10 Turbo станут наиболее интересными вариантами, особенно с их огромными аккумуляторами и OLED-дисплеями.