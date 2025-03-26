Известный инсайдер сообщает, что обновление линейки Arrow Lake затронет только разблокированные модели

Слухи об обновлении линейки процессоров Intel Arrow Lake ходят по сети уже довольно давно. Изначально предполагалось, что у новых чипов будет больше ядер, однако, потом было сказано, что в линейке основной упор будет сделан только на обновлении NPU (нейронного процессора). В конце концов, появились слухи, что обновление было вообще отменено. Оказывается, это не совсем так, по крайней мере, в отношении того, о чем ходили слухи ранее.

Теперь говорят, что обновление Arrow Lake все-таки состоится, но в ограниченном объеме. Вместо обновления всей линейки, Intel добавляет некоторые улучшения в свои процессоры серий K и KF. Это разблокированные варианты мощностью 125 Вт для высокопроизводительных систем. Так что, по-видимому, речь идет о серии Core 300K, скорее всего, в варианте Ultra.

Остальные модели не получат обновления, но говорят, что Intel работает над дополнительными профилями производительности для уже существующих процессоров Arrow Lake. Их не следует путать с исправлениями BIOS, уже выпущенными Intel, а скорее с новой опцией, которая не повлияет на гарантию.

Всё выше сказанное сообщает инсайдер Джейкин, у которого очень достойный послужной список в плане предоставления правдивых новостей о продуктах компании Intel.

Платформа Intel LGA-1851:

• Core (Ultra) 200 Arrow Lake-S

• Core (Ultra) 300 Arrow Lake-S Refresh

• Core (Ultra) 400 Nova Lake-S ?

Стоит добавить, что компания Intel работает над функцией под названием IPO (Intel Performance Optimization). Это функция разгона и оптимизации, которая, как ожидается, не принесет серьезных изменений над обычными профилями разгона. Скорее, новый функционал предназначен для сборщиков готовых компьютеров и OEM-производителей, которые могут улучшить производительность своих систем, находящихся в процессе разработки. Она может увеличить тактовую частоту, ограничения мощности и разгон памяти.

Профили разгона по-прежнему будут предпочтительным вариантом для энтузиастов, которые отдают приоритет максимальной производительности. Программа IPO будет направлена на стабильность, сохраняя при этом многие оптимизации на приемлемом уровне. Джейкин подтвердил, что указанные оптимизации для линейки Arrow Lake схожи, но не являются одним и тем же.