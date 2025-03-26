APU AMD Gorgon Point будут также основаны на архитектурах Zen5 и RDNA3.5

AMD, как сообщается, готовит два новых продукта одновременно. Более дорогая серия под кодовым названием «Medusa», по-видимому, является частью серии Ryzen AI MAX, которая в настоящее время занята моделями Strix Halo. Кроме того, LG и AMD представили нечто новое во время специального мероприятия для ноутбука Gram следующего поколения: AMD Gorgon Point.

Это кодовое название ранее нигде не упоминалось, но на то есть веская причина. На бумаге это, похоже, обновление существующей серии Strix Point с небольшими изменениями, такими как увеличение тактовой частоты и корректировка производительности NPU для некоторых моделей. Похоже, что флагманская модель Ryzen HX 470 теперь будет предлагать производительность ИИ 55 TOPS по умолчанию. Однако стоит отметить, что модель Ryzen HX 375 уже обеспечивает эту скорость для встроенного NPU XDNA2.

AMD не обновляет архитектуру ядер до Zen 6, и Gorgon Point по-прежнему будет полагаться на ядра Zen 5 и их плотный вариант Zen 5c. Также нет обновления интегрированной графики RDNA 4, так как чип продолжит использовать архитектуру RDNA 3.5.

Оригинальное сообщение от "JNtechreview" также включало слайд производительности, сравнивающий Gorgon Point с Strix Point. Похоже, что нет существенного улучшения в однопоточной производительности, в то время как разрыв в многопоточных рабочих нагрузках может увеличиться до нескольких процентов. AMD не сообщает, какие тесты использовались для этого сравнения, но стоит обратить внимание, что базовый уровень мощности равен 15 Вт.

Кажется, AMD официально не подтвердила, является ли Gorgon Point частью серии Ryzen Al 400, но кажется весьма вероятным, что это так, поскольку производители ноутбуков часто стремятся использовать более высоким номера моделей.

Еще один интересный момент заключается в том, что присутствовавшие СМИ поинтересовались у LG и AMD во время сессии вопросов и ответов о возможности появления дискретного графического процессора RDNA 4 в ноутбуках, на что получили ответ, что таких планов у компании нет.