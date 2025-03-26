ZOTAC вошла в число производителей, которые более не предлагают видеокарты по рекомендованной розничной цене

Компании ASUS, MSI, а теперь и ZOTAC имеют одну общую черту. Эти партнеры NVIDIA по производству видеокарт предлагают прямые продажи геймерам через свои официальные магазины в США. Их также объединяет кажущееся отсутствие интереса к продаже своих карт по официальной рекомендованной розничной цене, установленной NVIDIA. Каждая компания теперь повышает цены на свои модели после запуска.

Хотя причины повышения цен могут быть разными, включая отсутствие поставок, увеличение производственных затрат, изменения курсов обмена валют США или импортные пошлины для клиентов, истина в том, что большинство этих факторов ожидались.

Самая дешевая карта RTX 5090 в настоящее время стоит 2700 долларов, что на 700 долларов больше, чем было объявлено NVIDIA в январе. К сожалению, купить эти карты по рекомендованной розничной цене просто невозможно. Фактически, пользователи сообщают, что компания вообще удалила подобные карты из своего магазина.

ZOTAC представила эксклюзивный способ покупки видеокарт для проверенных членов своего сообщества. Это звучало хорошо, когда данная информация появилась в сети, но на самом деле ZOTAC выделила на эти цели очень мало ускорителей.

Позже выяснилось, что была даже отдельная группа Discord, где самым преданным членам предоставлялся еще более простой доступ. Это раскрыл один из разочарованных клиентов, который не попал в число избранных.

Компания ZOTAC сделала слишком мало, чтобы помочь геймерам приобрести карты, не говоря уже о покупке их по рекомендованной розничной цене. К сожалению, ни один из крупнейших партнеров NVIDIA не придумал идею продвигать продажи RTX 50 среди обычных геймеров, которые не так богаты или преданы какому-то одному бренду, как некоторые основные члены группы Discord, а просто хотят получить новинку по цене, объявленной изначально.