Предполагается, что смартфон будет работать на чипсете собственной разработки

После недавнего глобального запуска смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra на мировом рынке компания, похоже, готовится к обновлению так называемой середины цикла в виде смартфона Xiaomi 15S Pro.

В прошлом месяце телефон был замечен в базе данных IMEI с номером модели 25042PN24C под кодовым названием «dijun». Утечка фотографии теперь подтвердила существование модели Xiaomi 15S Pro. Утечка произошла из поста с Weibo директора по программному обеспечению Xiaomi, который, однако, позже был удален. Информатор Картикеи Сингх заметил пост, в котором было изображение с тегом «Xiaomi 15S Pro».

Согласно информации отраслевых источников, Xiaomi 15S Pro может быть запущен уже во вторую неделю апреля, возможно, вместе с 14-дюймовым планшетом Xiaomi Pad 7 Max. Хотя подробности об устройстве пока ограничены, ожидается, что телефон сохранит дизайн моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Главным изменением может стать однокристальная система, поскольку, как сообщается, вместо процессоров Snapdragon от Qualcomm в телефоне может использоваться собственная разработка компании - чипсет XRING от Xiaomi.

Xiaomi 15S Pro, скорее всего, сохранит настройки Leica для системы камер от Xiaomi 15 Pro, сосредоточившись на улучшениях, а не на серьезных изменениях. Устройство также появилось на сертификации 3C в Китае в прошлом месяце, показав возможность быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Поскольку запуск ожидается в первой половине апреля, то можно ожидать, что в ближайшие дни появится больше информации о грядущем смартфоне.