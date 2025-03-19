SSD-накопители Samsung 9100 Pro PCIe 5.0 M.2 NVMe уже доступны в магазине Samsung, а также на торговых площадках Amazon, Newegg и Best Buy.

В прошлом месяце компания Samsung анонсировала свои новые потребительские твердотельные ускорители серии 9100 Pro. SSD накопители могут похвастаться очень высокой скоростью работы, достигая показателя до 14 800 МБ/с в операциях чтения, и теперь они стали доступны для предварительного заказа. Модели 9100 Pro и 9100 Pro с радиатором можно приобрести на веб-сайте Samsung и у некоторых розничных продавцов в вариантах на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Кроме того, компания Samsung сообщила, что во второй половине этого года в серии 9100 Pro появятся модель емкостью 8 ТБ. Эти твердотельные накопители расширяют границы возможностей интерфейса PCIe 5.0, но, это имеет свою цену, и, конечно, не малую.

Серия 9100 Pro использует интерфейс PCIe 5.0 x4, форм-фактор 2280 и включает в себя варианты с радиатором и без радиатора. Каждая из моделей имеет схожую скорость чтения и записи. Варианты на 4 ТБ и 8 ТБ могут достигать заявленных скоростей последовательного чтения до 14 800 МБ/с и скорости последовательной записи 13 400 МБ/с. Модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ немного медленнее и имеют скорость последовательного чтения 14 700 МБ/с, а вариант на 1 ТБ имеет самую медленную скорость последовательной записи из всей серии — 13 300 МБ/с.

Все модели комплектуются чипами памяти Samsung V NAND TLC (V8) и внутренним контроллером. Что касается долговечности, то диск емкостью 1 ТБ рассчитан на 600 TBW (общее количество записанных байт), модель емкостью 2 ТБ — на 1200 TBW, 4 ТБ — на 2400 TBW, а старшая модель на 8 ТБ — на 4800 TBW. На все накопители распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Samsung, которая является стандартной для большинства твердотельных накопителей компании. Кроме того, накопители соответствуют стандартам шифрования данных Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0 и MS eDrive (IEEE1667) для обеспечения безопасности пользовательских данных.

Что касается стоимости, то накопитель Samsung 9100 Pro емкостью 1 ТБ стоит 200 долларов, а вариант с радиатором — 220 долларов. Модель емкостью 2 ТБ стоит 300 долларов без радиатора и 320 долларов с радиатором. Модель емкостью 4 ТБ стоит 550 и 570 долларов соответственно. Все накопители уже доступны в магазине Samsung, а также на торговых площадках Amazon, Newegg и Best Buy.