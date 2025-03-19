На данный момент компания NVIDIA представила шесть моделей с количеством ядер CUDA от 1792 до 10496

Компания NVIDIA официально анонсировала новую серию мобильных графических карт для рабочих станций. Системы на базе графических процессоров Blackwell RTX PRO будут иметь более высокие характеристики, чем их предшественники, с увеличенным количеством ядер CUDA, но не для всех моделей, и более быстрой технологией памяти.

Флагманская модель RTX PRO 5000 будет иметь 10 496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти стандарта GDDR7 на 256-битной шине памяти. Эта карта, скорее всего, использует графический процессор GB203, то есть тот же графический процессор, который используется во флагманском мобильном графическом процессоре игрового уровня RTX 5090, и имеет то же количество ядер и конфигурацию памяти. Это означает, что серия использует модули GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, но три модели в новом семействе будут поддерживать технологию ECC (коррекция ошибок). Кроме того, как и RTX 5090, флагманская модель имеет на борту модули GDDR7 объемом по 3 ГБ.

Новый модельный ряд не такой обширный, как у серии предыдущего поколения, отсутствует модель с номером 3500, что создает определенный разрыв в спецификациях. Однако в целом можно наблюдать уменьшение числа ядер CUDA с 256 до 768 за поколение. Флагманская модель также имеет более высокий TGP по умолчанию в 90 Вт и больший объем памяти. Аналогично, модель RTX 500 имеет меньше ядер, но больше памяти. Стоит отметить, что даже у самого низкого ускорителя по умолчанию есть память GDDR7 и на 10 Вт выше TGP.

NVIDIA подтверждает, что все карты RTX PRO Blackwell поддерживают подключение через DisplayPort 2.1B, а также интерфейс PCIe Gen5, но без указания количества полос.