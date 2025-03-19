Компания NVIDIA официально анонсировала новую серию мобильных графических карт для рабочих станций. Системы на базе графических процессоров Blackwell RTX PRO будут иметь более высокие характеристики, чем их предшественники, с увеличенным количеством ядер CUDA, но не для всех моделей, и более быстрой технологией памяти.
Флагманская модель RTX PRO 5000 будет иметь 10 496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти стандарта GDDR7 на 256-битной шине памяти. Эта карта, скорее всего, использует графический процессор GB203, то есть тот же графический процессор, который используется во флагманском мобильном графическом процессоре игрового уровня RTX 5090, и имеет то же количество ядер и конфигурацию памяти. Это означает, что серия использует модули GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, но три модели в новом семействе будут поддерживать технологию ECC (коррекция ошибок). Кроме того, как и RTX 5090, флагманская модель имеет на борту модули GDDR7 объемом по 3 ГБ.
Новый модельный ряд не такой обширный, как у серии предыдущего поколения, отсутствует модель с номером 3500, что создает определенный разрыв в спецификациях. Однако в целом можно наблюдать уменьшение числа ядер CUDA с 256 до 768 за поколение. Флагманская модель также имеет более высокий TGP по умолчанию в 90 Вт и больший объем памяти. Аналогично, модель RTX 500 имеет меньше ядер, но больше памяти. Стоит отметить, что даже у самого низкого ускорителя по умолчанию есть память GDDR7 и на 10 Вт выше TGP.
NVIDIA подтверждает, что все карты RTX PRO Blackwell поддерживают подключение через DisplayPort 2.1B, а также интерфейс PCIe Gen5, но без указания количества полос.