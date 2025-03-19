Снижение стало результатом изменения курса доллара, а не официальным изменением цены

Портал Videocardz.com сообщил, что получили несколько писем об изменении цен на видеокарты серии GeForce RTX 50 по всей Европе. За последние месяцы произошло изменение обменного курса USD/EUR. NVIDIA скорректировала свои цены, чтобы отразить это изменение, которое, похоже, было стабильным около двух недель — достаточно времени для внедрения таких изменений. Текущая цена RTX 50 в Германии выглядит следующим образом:

Цены на GeForce RTX 50 (Германия):

• GeForce RTX 5090: €2329 ➡ €2229 -4,3%;

• GeForce RTX 5080: €1169 ➡ €1119 -4,3%;

• GeForce RTX 5070 Ti: €879 ➡ €879 0%;

• GeForce RTX 5070: €649 ➡ €619 -4,6%.

Стоимость доллара снизилась на 3,9%, поэтому это изменение отражает тенденцию.

К сожалению, только потому, что NVIDIA официально снизила цену, шансы купить карты по этим ценам невелики. NVIDIA не смогла поставлять больше карт с момента запуска первой серии RTX 50, поэтому эти ускорители, по сути, есть в наличии. Однако, как заметил один информатор, они «гниют на полках», потому что они просто слишком дороги, чтобы покупать их по завышенным розничным наценкам.

Таким образом, это «падение» цен на самом деле не связано с ростом предложения или снижением спроса, оно просто отражает обменные курсы.