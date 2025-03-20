Новинка получила несколько аппаратных изменений, включая процессор и дисплей

В январе Redmi представил ноутбуки Redmi Book 14 и Redmi Book 16 2025 года вместе с телефоном Redmi Turbo 4 в Китае. Теперь бренд без лишней шумихи представил Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition как доступный вариант для домашнего использования.

В Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition компания заменила процессор Intel Core 5-210H, который находится в стандартной версии, на Intel Core i5-13420H. Этот процессор имеет восемь ядер, включая четыре производительных и четыре эффективных ядра, а также двенадцать потоков. Процессор работает на максимальной турбочастоте 4,6 ГГц и оснащен 12 МБ Intel Smart Cache. Интегрированная графика Intel UHD с 48 исполнительными блоками и частотой 1,4 ГГц обеспечивает базовую графическую производительность, не предназначенную для игр.

Одним из самых значительных изменений также стал дисплей. В то время как стандартный Redmi Book 14 (2025) оснащен экраном с высоким разрешением 2,5K 120 Гц, параметры Refreshed Edition понижены до 14-дюймового дисплея разрешением 1920 × 1200 (WUXGA) с частотой обновления 60 Гц. Он по-прежнему поддерживает цветовую гамму sRGB 100% и имеет антибликовую панель, но пользователи, которые отдают приоритет более плавной частоте обновления и более четкому изображению, могут посчитать это компромиссом.

Ноутбук сохраняет 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ. Что касается вариантов подключения, то новинка оснащена портом HDMI 2.1, двумя портами USB-A 3.2 Gen 1, портом USB-C, который поддерживает зарядку и передачу данных, и 3,5 мм разъемом для наушников. Кроме того, ноутбук поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения.

За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 56 Вт·ч и поддерживает быструю зарядку через USB-C мощностью 100 Вт, которая позволяет зарядить устройство до 50% примерно за 35 минут. Металлический корпус обеспечивает небольшую массу в 1,37 кг, а также включает в себя клавиатуру с подсветкой и два динамика с поддержкой DTS. Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11.

Что касается цены Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition, то он будет стоить 3499 юаней. С учетом 20% государственной субсидии окончательная цена может снизиться для жителей Поднебесной примерно до 2719 юаней. В продажу новый ноутбук должен поступить уже 24 марта.