Представленные однокристальные системы Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2 будут использоваться в игровых устройствах среднего и начального уровня соответственно

Сегодня наряду с высокопроизводительным процессором Snapdragon G3 Gen 3, компания Qualcomm также продемонстрировала два новых игровых чипсета для портативных устройств под названием Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2. Как следует из их названий, они представляют собой уменьшенные версии флагманского G3, предназначенные для игровых консолей среднего ценового диапазона.

Snapdragon G2 Gen 2

Со Snapdragon G2 Gen 2 пользователь получает 8-ядерный процессор с одним основным ядром, четырьмя производительными ядрами и тремя энергоэффективными ядрами. Qualcomm обычно не раскрывает, какое ядро Arm она использует, но можно обоснованно предположить, что речь идет о Cortex-X4, Cortex-A710 и Cortex-A510. Графический процессор Adreno G22 обеспечивает работу чипсета с 3D графикой, который поддерживает технологии Snapdragon Game Super Resolution и Adreno Frame Motion Engine 2.0.

Qualcomm утверждает, что Snapdragon G2 Gen 2 обеспечивает 2,3-кратное увеличение производительности процессора и 3,8-кратное увеличение производительности графики по сравнению со Snapdragon G2 Gen 1. Кроме того, он может поддерживать разрешение вплоть до QHD+ с частотой до 144 Гц и поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Snapdragon G1 Gen 2

Что касается Snapdragon G1 Gen 2, то это модель начального уровня. Чипсет имеет два производительных ядра и шесть энергоэффективных ядер, предполагая, что он имеет родство с чипсетом среднего уровня Snapdragon 6. Qualcomm утверждает, что новинка лучше подходит для облачных игр, а не для обработки данных непосредственно на устройствах.

Его слабый CPU идет в компании с графическим процессором Adreno A12. Snapdragon G1 Gen 2 может поддерживать дисплей разрешением FHD+ с частотой до 120 Гц. Интересно, что он поддерживает только интерфейсы Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, что значительно ниже более мощных аналогов. Чипсет, вероятно, будет работать в таких устройствах как PlayStation Portal, которые полагаются на внешнее устройство для выполнения всей тяжелой работы по обработке графики.