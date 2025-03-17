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Resident Evil 9 будет радикально отличаться от предыдущих игр серии
Предполагается, что новая игра может перейти в другой жанр или получить значительные изменения игровой механики

 В июле 2024 года издательство Capcom объявил о разработке новой игры Resident Evil, с тех пор подробностей о ней было немного. Хотя все игры серии RE предлагают известную всем хоррор составляющую, в серии произошли кардинальные изменения в стиле игрового процесса. По словам Dusk Golem, источника подобных утечек, будущая Resident Evil 9 будет кардинальным отходом от предыдущих игр. Dusk Golem также ожидает, что издатель расскажет гораздо больше о RE9 в этом году.

 Тот же инсайдер Capcom сообщает, что Resident Evil 9 должна выйти в январе 2026 года. Тем не менее Capcom даже официально не намекала на разработку игры. Пока не появится больше новостей, фанаты могут только гадать о том, в каком направлении может пойти развитие RE9. Некоторые весьма необычные предположения даже говорят о гоночной игре. Предыдущие утечки о Resident Evil 9 указывают на потенциальную возможность открытого мира.

 Resident Evil 4 и Resident Evil 7 внесли в свое время заметные изменения по сравнению с предыдущими частями серии. RE4 отличалась динамическими камерами и более быстрым игровым процессом. В свою очередь Resident Evil 7: Biohazard 2017 года перешла на вид от первого лица, с меньшим количеством действий и большим акцентом на механике выживания. Dusk Golem подразумевает очередную встряску серии, но будет ли Resident Evil 9 относиться к другому жанру — вопрос открытый.

 С учетом тенденции Capcom создавать ремейки Resident Evil, RE9 может оказаться не единственной новой игрой, которая появится в ближайшем будущем. В другом январском сообщении Dusk Golem обсуждалось партнерство издателя с компанией Nintendo. В рамках связи с новым фильмом релиз Resident Evil Zero GameCube 2002 года может снова появиться на Switch 2.

 Если утечка о Resident Evil 9 от Dusk Golem верна, то изменения Capcom могут касаться не только нового сеттинга или персонажей.

#игры #capcom #видеоигры #resident evil #resident evil 4 #resident evil 9 #resident evil 7 biohazard
Источник: notebookcheck.net
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