Предполагается, что новая игра может перейти в другой жанр или получить значительные изменения игровой механики

В июле 2024 года издательство Capcom объявил о разработке новой игры Resident Evil, с тех пор подробностей о ней было немного. Хотя все игры серии RE предлагают известную всем хоррор составляющую, в серии произошли кардинальные изменения в стиле игрового процесса. По словам Dusk Golem, источника подобных утечек, будущая Resident Evil 9 будет кардинальным отходом от предыдущих игр. Dusk Golem также ожидает, что издатель расскажет гораздо больше о RE9 в этом году.

Тот же инсайдер Capcom сообщает, что Resident Evil 9 должна выйти в январе 2026 года. Тем не менее Capcom даже официально не намекала на разработку игры. Пока не появится больше новостей, фанаты могут только гадать о том, в каком направлении может пойти развитие RE9. Некоторые весьма необычные предположения даже говорят о гоночной игре. Предыдущие утечки о Resident Evil 9 указывают на потенциальную возможность открытого мира.

Resident Evil 4 и Resident Evil 7 внесли в свое время заметные изменения по сравнению с предыдущими частями серии. RE4 отличалась динамическими камерами и более быстрым игровым процессом. В свою очередь Resident Evil 7: Biohazard 2017 года перешла на вид от первого лица, с меньшим количеством действий и большим акцентом на механике выживания. Dusk Golem подразумевает очередную встряску серии, но будет ли Resident Evil 9 относиться к другому жанру — вопрос открытый.

С учетом тенденции Capcom создавать ремейки Resident Evil, RE9 может оказаться не единственной новой игрой, которая появится в ближайшем будущем. В другом январском сообщении Dusk Golem обсуждалось партнерство издателя с компанией Nintendo. В рамках связи с новым фильмом релиз Resident Evil Zero GameCube 2002 года может снова появиться на Switch 2.

Если утечка о Resident Evil 9 от Dusk Golem верна, то изменения Capcom могут касаться не только нового сеттинга или персонажей.