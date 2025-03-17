AOC Q25G4S порадует как игроков, так и создателей контента, а также может похвастаться демократичной ценой в 220 долларов

Всемирно известная компания AOC представила свой новый игровой монитор Q25G4S на китайском рынке. Первоначально анонсированный в декабре прошлого года, монитор стал доступен на JD.com за 1599 юаней или около 220 долларов США.

Как видно из названия AOC Q25G4S получил 24,5-дюймовую Fast IPS панель с разрешением 2K, частотой обновления 300 Гц и временем отклика GTG 1 мс для плавного игрового процесса. Он поддерживает технологию Adaptive-Sync, которая совместима как с Nvidia G-Sync, так и с AMD FreeSync, призанные минимизировать разрывы и задержки изображения.

Монитор имеет сертификацию DisplayHDR 400, предлагая пиковую яркость HDR 400 кд/м2 и яркость SDR 350 кд/м2 для повышенной контрастности и точности цветопередачи. Он имеет цветовой охват 100% sRGB и 91% DCI-P3, обеспечивая насыщенные и точные цвета, подходящие для творческой работы, такой как работа с фотографиями, видеомонтажом и созданием контента. Каждый экземпляр проходит строгую заводскую калибровку цвета, что гарантирует точность цветопередачи Delta E<2, обеспечивая профессиональную точность цвета прямо из коробки.

Монитор оснащен технологией MBR Sync - фирменной системой уменьшения размытости изображения, которая работает совместно с G-Sync и FreeSync для устранения двоения картинки и размытости в динамичных игровых сценах. AOC Q25G4S также включает технологию Dark Boost, улучшающую видимость в темных сценах, упрощая обнаружение врагов в условиях низкой освещенности. Встроенный AI Smart Control Engine динамически оптимизирует яркость и контрастность, адаптируясь к различным игровым сценариям.

Монитор оснащен портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживающими полный режим 4K 120 Гц для игровых консолей, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X, а также поддержкой VRR (переменная частота обновления). Новинка, кроме того, включает аудиовыход, позволяющий пользователям подключать внешние динамики или наушники.

Также AOC Q25G4S оснащен специальным интеллектуальным помощником перекрестия, который динамически подстраивается под игровую среду, обеспечивая лучшее прицеливание. Режим снайпера предлагает три уровня масштабирования, имитируя эффект прицела для более точных выстрелов в играх. Настройки игрового цвета и игрового режима позволяют пользователям точно настраивать насыщенность, яркость и контрастность в зависимости от игровых жанров.

Дисплей разработан с использованием аппаратной технологии низкого уровня синего света и DC-затемнения, снижая нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий или рабочих сеансов. Он также поддерживает режимы PIP и PBP для многозадачности или использования двух источников изображения одновременно.

Монитор поддерживает подставку с регулировкой высоты до 130 мм, наклона от -5° до 23°, поворота ±30° и вращения ±90°, что обеспечивает возможность подстройки под любого пользователя. AOC Q25G4S также совместим с креплением VESA (100 мм x 100 мм) для тех, кто предпочитает настенное крепление.