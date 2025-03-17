В сеть утекли изображения и полные характеристики и смартфонов Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro

Сегодня стали доступны официальные изображения новых смартфонов: Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. В очередном сообщении раскрыты все характеристики обеих моделей смартфонов. Новая утечка подтверждает высококлассные характеристики, которые получили обе модели.

Сообщается, что флагманская модель Poco F7 Ultra будет оснащена стандартным уже для бренда 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. За работу смартфона будет отвечать новейший чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. На выбор покупателям будут доступны две конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Что касается массогабаритных характеристик, то Poco F7 Ultra имеет толщину 8,39 мм и вес 212 граммов.

Для фотосъемки в смартфоне предназначен задний модуль с тремя объективами, включающий основной 50-мегапиксельный датчик, 50-мегапиксельный телеобъектив и 32-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. На передней части смартфона расположена 32-мегапиксельная фронтальная селфи-камера. За автономность Poco F7 Ultra отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5300 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Другие интересные особенности телефона включают защиту от пыли и воды по стандарту IP68. В качестве программной оболочки смартфон использует HyperOS 2.0 на базе ОС Android 15.

Более ранние утечки изображений устройства подтвердили, что флагманский Poco F7 Ultra поступит в продажу в черном и желтом цветах. Согласно более раннему отчету, POCO может выпустить F7 Ultra на европейском рынке по цене около 749 евро.

В сообщении портала 91Mobiles также были раскрыты полные характеристики модели Poco F7 Pro. Смартфон получил аналогичный флагману 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, который обеспечивает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2K+. Но одним из главных отличий этой модели является устанавленная в нем однокристальная система. Poco F7 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который является флагманским процессором предыдущего поколения, но он все еще обладает отличной производительностью, достаточной для любых задач в течение ещё нескольких лет. Этот чипсет будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 256 или 512 ГБ.

Также Poco F7 Pro получил пониженные характеристики камер. Смартфон оснащен 50-мегапиксельным основным объективом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на задней панели, а спереди покупатели найдут 20-мегапиксельный датчик для селфи и видеозвонков. Однако данную модель выгодно отличает от старшего варианта более емкий аккумулятор на 6000 мАч, хотя он не поддерживает беспроводную зарядку и предлагает только быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Кроме того, Poco F7 Pro получит оболочку HyperOS 2.0 на базе ОС Android 15 из коробки, корпус толщиной 8,12 мм, массой 206 граммов и класс защиты от пыли и воды стандарта IP68. Ожидается, что Poco F7 Pro выйдет в синем, черном и серебристом цветах примерно за 499 евро в Европе.