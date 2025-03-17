Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Появились характеристики Poco F7 Pro/Ultra: Snapdragon 8 Gen 3/8 Elite и до 16 ГБ ОЗУ
В сеть утекли изображения и полные характеристики и смартфонов Poco F7 Ultra и Poco F7 Pro

 Сегодня стали доступны официальные изображения новых смартфонов: Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. В очередном сообщении раскрыты все характеристики обеих моделей смартфонов. Новая утечка подтверждает высококлассные характеристики, которые получили обе модели.

 Сообщается, что флагманская модель Poco F7 Ultra будет оснащена стандартным уже для бренда 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. За работу смартфона будет отвечать новейший чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. На выбор покупателям будут доступны две конфигурации памяти: 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Что касается массогабаритных характеристик, то Poco F7 Ultra имеет толщину 8,39 мм и вес 212 граммов.

 Для фотосъемки в смартфоне предназначен задний модуль с тремя объективами, включающий основной 50-мегапиксельный датчик, 50-мегапиксельный телеобъектив и 32-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. На передней части смартфона расположена 32-мегапиксельная фронтальная селфи-камера. За автономность Poco F7 Ultra отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5300 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Другие интересные особенности телефона включают защиту от пыли и воды по стандарту IP68. В качестве программной оболочки смартфон использует HyperOS 2.0 на базе ОС Android 15. 

 Более ранние утечки изображений устройства подтвердили, что флагманский Poco F7 Ultra поступит в продажу в черном и желтом цветах. Согласно более раннему отчету, POCO может выпустить F7 Ultra на европейском рынке по цене около 749 евро.

 В сообщении портала 91Mobiles также были раскрыты полные характеристики модели Poco F7 Pro. Смартфон получил аналогичный флагману 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, который обеспечивает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2K+. Но одним из главных отличий этой модели является устанавленная в нем однокристальная система. Poco F7 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который является флагманским процессором предыдущего поколения, но он все еще обладает отличной производительностью, достаточной для любых задач в течение ещё нескольких лет. Этот чипсет будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 256 или 512 ГБ.

 Также Poco F7 Pro получил пониженные характеристики камер. Смартфон оснащен 50-мегапиксельным основным объективом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом на задней панели, а спереди покупатели найдут 20-мегапиксельный датчик для селфи и видеозвонков. Однако данную модель выгодно отличает от старшего варианта более емкий аккумулятор на 6000 мАч, хотя он не поддерживает беспроводную зарядку и предлагает только быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

 Кроме того, Poco F7 Pro получит оболочку HyperOS 2.0 на базе ОС Android 15 из коробки, корпус толщиной 8,12 мм, массой 206 граммов и класс защиты от пыли и воды стандарта IP68. Ожидается, что Poco F7 Pro выйдет в синем, черном и серебристом цветах примерно за 499 евро в Европе.

#смартфоны #xiaomi #poco #смартфоны xiaomi #snapdragon 8 gen 3 #snapdragon 8 elite #смартфоны poco #poco f7 ultra #poco f7 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+
Материнская плата для оверклокеров Asus ROG Crosshair X870E APEX выйдет на рынок уже 4 апреля
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
16
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
8
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
1
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
+
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+

Сейчас обсуждают

Виктор Тарасов
20:03
Ждем надеемся верим .. проблема с9 фе была в откровенно слабом видео чипе надеемся это улучшат
Планшеты Samsung серии Galaxy Tab S10 FE будут стоить дороже своих предшественников
Валерий Агапов
19:56
И опять ни о чём. Жаль
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Fallsage1
19:51
Единственный минус что amd опрокинула челов с 7х00 картами по поводу fsr4, но мб закинут обходным путем. А так хоть нитки у куртки потрепаются)
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
GaaRa005
19:36
Ну вот у меня есть стационарный комп, но для жены и что бы она тоже могла играть нужен ноут
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
Дерсу Узала
19:34
"О 4 причинах" ... Наймите корректора, блджад.
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
nonses84
19:13
Что за бред, у них телефоны этого не могут, т.к. они отложили эту функцию, а тут наушники смогут.
AirPods смогут переводить речь в реальном времени с обновлением iOS 19
nonses84
19:12
Я вижу кому-то мозг уже убрали.
Apple хотела полностью убрать физический разъём USB-C из iPhone 17 Air
nonses84
19:09
Хуавею нужна клипать кристаллы с производительным видео ядром, для геймеров. Тогда выручка и пойдет.
Huawei Kirin X90 смог достичь 11 640 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6
Андрей Рулин
19:06
Автор 10 раз повторил устаревгая, а в чё конретно десятка устарело, даже семёрку и ту устарели искусствено, не выпустив следующую версию directx под неё.
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
nonses84
19:06
Что за бред кого ты без аккаунта пригласишь? А в стиме и так пообщаться можно...
Discord позволит интегрировать свой сервис прямо в игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем