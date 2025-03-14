Потребляя меньше энергии ноутбуки с процессорами Lunar lake при этом имеют почти такую ​​же производительность в играх, как и модели с процессорами Ryzen AI HX.

Архитектура Lunar Lake была разработана с учетом эффективности, и это действительно заметно. Мало того, что время работы от батареи ноутбуков больше, чем у моделей предыдущего поколения, потребление энергии также заметно ниже при определенных условиях. Наиболее заметным является интегрированный графический процессор Arc 140V, который оказался самым конкурентоспособным iGPU Intel за последние несколько лет.

Чтобы показать это, можно взглянуть на диаграммы ниже, где сравниваются ноутбуки HP EliteBook X G1a 14 AI с Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 на базе Ryzen AI 9 HX PRO 375 и Core Ultra 7 258V соответственно. Обе системы дадут схожие показатели производительности в требовательных играх, таких как Cyberpunk 2077, Final Fantasy XV и Baldur's Gate 3, с небольшим преимуществом в пользу системы от AMD в среднем. Однако наиболее примечательно, что ноутбук на базе процессора Intel потребляет всего около 35 Вт по сравнению с 77 Вт на мобильном компьютере с чипом AMD при запуске той же игры. Преимущество производительности на ватт в пользу Intel, даже после учета любых различий в размере экрана или типа дисплея (IPS/OLED) между двумя моделями.

Для конечных пользователей более высокая производительность на ватт означает, что ноутбуки на базе Intel могут обеспечить почти такую же игровую производительность, как альтернатива AMD, но с потенциально более длительным временем автономной работы, более тихой работой вентилятора и более легким или тонким дизайном.

Основная причина большой разницы в энергопотреблении между Arc 140V и Radeon 890M связана с процессором, поскольку 140V сопряжен с более медленной серией Core Ultra 7 V, в то время как 890M можно найти только на мощных процессорах Ryzen AI HX на данный момент. Даже графика Radeon 880M доступна только на процессорах Ryzen AI 7 или Ryzen AI 9, которые уже являются более быстрыми и более требовательными чипами, чем серия Core Ultra 7 V. Однако в игровых средах, где приложения, скорее всего, будут ограничены возможностями графического процессора, а не центрального процессора, более медленный процессор Intel уже не имеет большого значения в большинстве игр, как показывают тесты.