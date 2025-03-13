Также в сети появились цены на RTX 5060 RTX и 5060 Ti, но к ним есть вопросы

Грядущие графические карты серии RTX 5060 от NVIDIA являются следующими в линейке Blackwell и должны быть запущены через пару дней, если судить по последним сообщениям. Однако NVIDIA пока официально не подтвердила запуск, но, похоже, розничные продавцы уже начали подготовку к запуску.

Как сообщает портал Videocardz.com, китайский розничный продавец выставил на продажу как GeForce RTX 5060, так и RTX 5060 Ti, раскрыв их начальные цены. Стоит иметь в виду, что это ранние цены, которые могут измениться, и, что касается конкретных цен на RTX 5060 и RTX 5060 Ti, безусловно, они значительно выше, чем можно было бы ожидать.

Кроме цен удивительно видеть модель GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 12 ГБ. Из предыдущих утечек известно, что RTX 5060 будет поставляться с 8 ГБ памяти GDDR7, и это первый отчет, указывающий на то, что RTX 5060 может получить также 12 ГБ памяти. Хотя, это также может быть ошибкой, но NVIDIA не исключает возможности использования модулей GDDR7 объемом по 3 ГБ.

В то время как RTX 5060 Ti, как ожидается, будет придерживаться объема 8 ГБ и 16 ГБ памяти, RTX 5060 может предложить конфигурации памяти как 8 ГБ, так и 12 ГБ. Такой подход напоминал бы ситуацию с линейкой GeForce RTX 3060, но в последнем случае компания выбрала более широкую 192-битную шину для версии на 12 ГБ. В ситуации с RTX 5060, карта скорее всего, не получит 192-битную шину, а будет придерживаться 128-битного интерфейса памяти.

Тем не менее было бы интересно увидеть модель RTX 5060 12 ГБ, поскольку карты на 8 ГБ быстро теряют актуальность. Что касается спецификаций RTX 5060, то согласно имеющимся сообщениям, RTX 5060 будет иметь 8 ГБ GDDR7, 3840 ядер CUDA и уровень TDP 150 Вт, в то время как старшая RTX 5060 Ti будет иметь 8/16 ГБ памяти GDDR7, 4608 ядер CUDA и TDP 180 Вт.

Будет ли RTX 5060 стоить 300 долларов или больше, на данный момент ответ неясен. В утечке указана цена карты в 3799 юаней, но это более 500 долларов США по курсу и вряд ли это именно та цена, которую NVIDIA установит на RTX 5060. RTX 5060 Ti указана за 4299 юаней, что составляет более 650 долларов США, что опять не выдерживает логики.