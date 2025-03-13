Владелец уникального экземпляра выставил её на продажу за 800 долларов, и, возможно, её уже купили

Несколько недель назад в сети появились официальные рендеры с низким разрешением видеокарт Radeon RX 9070 XT, которые должны были быть анонсированы в ближайшее время, хотя многие утверждали, что они поддельные. Но к удивлению, AMD так и не выпустила этот дизайн на рынок. Это был чистый «художественный рендер», заявила AMD.

Отсутствие эталонного дизайна, также известного как MBA (Made by AMD), является причиной того, что многие геймеры не могут купить карты RX 9070 по рекомендованной розничной цене в настоящее время. AMD приняла решение не выводить этот дизайн на рынок, возможно, потому, что он был слишком дорогим в производстве, а давление с целью снижения рекомендованной розничной цены было больше, чем ожидала AMD.

Оказывается, существуют некоторые «эталонные» карты, и одна из них только что появилась на китайском черном рынке. Продавец, который явно нарушает закон, приложил не достаточно усилий, чтобы скрыть серийный номер, поэтому его будет легко отследить. Скорее всего, это одна из карт, которую AMD предоставила партнерам для оценки, что, как известно, заняло месяцы. У партнеров эти карты были долгое время, но на самом деле они не могли протестировать их без финальных драйверов.

Продавец заявил следующее:" Продаю абсолютно новую референсную версию AMD 9070XT. Гарантия на один год. Без разборки, без повреждений. Стандартная цена 5000 юаней, с предпочтением самовывоза. Для покупателей за пределами города доступна доставка через SF Express со страховкой, требующая оплаты не менее 5800 юаней".

Карта действительно имеет дизайн с тремя вентиляторами, соответствующий рендеру. Однако цвет, похоже, отличается, и вместо серого карта имеет полностью черный дизайн.

Карта, о которой идет речь, похоже, не использовалась, она находится в запечатанном антистатическом пакете. Продавец просит 5800 RMB (около 800 долларов США) за устройство, что довольно много. Однако это, похоже, стандартная цена для любой кастомной версии в наши дни, так что это может быть не так дорого по сравнению с текущим положением на рынке. В настоящее время объявление уже не актуально, и, похоже, кто-то уже купил видеокарту.