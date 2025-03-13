AMD продала больше карт на архитектуре RDNA4 за одну неделю, чем NVIDIA продала карт RTX 50 за два месяца

Недавно ComputerBase провел опрос о запуске видеокарт RDNA4, общей реакции в сообществе на них и сравнении с запуском видеокарт NVIDIA Blackwell. В нем есть много интересных вопросов, так что стоит с ним ознакомиться, но самая интересная деталь заключается в том, что карты на архитектуре RDNA4, по-видимому, гораздо более популярны и имеют большую доступность для покупки среди читателей ComputerBase.

Да, опрос посвящен картам RDNA4, поэтому, возможно, не все читатели RTX 50 его видели. Возможно, тем, кто купил карту, больше не нужно проверять сайты с обзорами так часто. Кроме того, было более 4200 участников, но только около 720 человек смогли купить карту. Это кажется небольшим числом, чтобы делать какие-либо выводы, но затем мы вспоминаем, что NVIDIA отгрузила RTX 5090 сотнями по всему складу MicroCenter в США. У NVIDIA не было проблем с отправкой незначительного количества карт, так почему же следует игнорировать опросы меньшего размера?

В любом случае, согласно данным, собранным ComputerBase и визуализированным 3DCenter в виде диаграммы продаж, видно, что Radeon RX 9070 XT и RX 9070 продаются в большем количестве, чем RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и любые другие GPU вместе взятые.

Однако полная диаграмма показывает более серьезную проблему. Есть много энтузиастов и геймеров, которые просто еще не смогли купить новую карту. Еще хуже тот факт, что более 40 процентов всех опрошенных вообще не заинтересованы в покупке нового графического ускорителя. Бумажные запуски карт с рекомендованной ценой линеек RTX 50 и RX 9000 и ограниченный запас определенно сыграли свою роль.

Говоря об опросах, следует также упомянуть GamersNexus one, который собрал 143 тысячи голосов. Этот опрос показывает, что среди проголосовавших только 10% смогли купить карту, в то время как вдвое больше людей пытались ее купить.

В ближайшие пару недель геймеры также получат новые возможности по покупке видеокарт от AMD (серия RX 9060) и NVIDIA (RTX 5060/Ti), поэтому вполне можно ожидать снижения цен.