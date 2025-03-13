Новинка от Sapphire предназначена для создателей контента, энтузиастов и геймеров

Embedded World — это обычно не то мероприятие, которое подробно освещается, как следует из названия, оно ориентировано на крупных клиентов. Тем не менее компания Sapphire представила то, что может быть интересно более широкому кругу клиентов.

Итак, Sapphire Edge Al — это мини-ПК для ускорения ИИ. Согласно спецификации, процессор в данном ПК — это APU AMD Strix Point и AMD Krackan.

Sapphire представляет ориентированный на потребителя мини-ПК, который будет использовать три APU из портфолио AMD. Каждый ПК назван в зависимости от используемого APU, поэтому флагманская модель называется Edge Al 370, помимо которого есть Edge Al 350 и Edge Al 340, каждый из них оснащен различными процессорами AMD Ryzen AI.

Старшая модель Edge Al 370 может похвастаться процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, который относится к линейке Strix Point с 12 ядрами Zen 5 и мощной графикой Radeon 890M. Модели более низкого уровня оснащены процессорами Ryzen Al 7 350 и Ryzen Al 5 340 соответственно. Варианты памяти варьируются от 16 ГБ до 32 ГБ DDR5 SO-DIMM.

Компания Sapphire упоминает, что их ПК нацелены на энтузиастов, интересующихся технологиями искусственного интеллекта, создателей контента, профессионалов и геймеров. Каждая система оснащена WiFi, Bluetooth без указания конкретной версии и 2,5G Ethernet. Компактный дизайн размером 117x111x30 мм имеет конструкцию для обслуживания без инструментов для легкого обновления системы хранения и памяти.

Характеристики серии SAPPHIRE EDGE AI:

• процессоры AMD Ryzen AI 300 серии;

• возможности искусственного интеллекта нового уровня;

• NPU;

• производительность искусственного интеллекта до 50 TOPS;

• графика AMD RadeonTM 800M;

• оперативная память DDR5 SO-DIMM;

• поддержка накопителей M.2 NVMe;

• расширенные возможности ПК Copilot+;

• подключение по WiFi и Bluetooth;

• поддержка 2,5G Ethernet;

• размер 117 x 111 x 30 мм;

• инновационная конструкция без инструментов для легкой модернизации хранилища и памяти.

По данным ComputerBase, эти системы пока не имеют цены, но в ближайшие недели следует ожидать более подробной информации. Похоже, что продвижение этих систем для искусственного интеллекта может быть способом оправдать более высокую цену. Это не отменяет того факта, что на рынке уже имеется множество ПК на базе процессоров Strix Point, использующих аналогичные маркетинговые стратегии искусственного интеллекта для той же цели.