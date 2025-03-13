На мировом рынке данный смартфон должен дебютировать под названием Poco F7

Согласно новой утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, смартфон Redmi Turbo 4 Pro может быть запущен уже в апреле, оснащён мощным процессором и большой батареей. Указанное устройство будет позиционироваться выше, чем Redmi Turbo 4, который дебютировал ранее в этом году с чипсетом Dimensity 8400-Ultra.

Инсайдер Digital Chat Station упомянул, что новый смартфон с чипсетом SM8635 (Snapdragon 8s Elite) будет запущен в апреле. Хотя он явно не раскрыл название устройства, очевидно, основываясь на недавних сообщениях и разделе комментариев к посту Weibo, что он говорит именно о Redmi Turbo 4 Pro.

Инсайдер сообщил, что у него будет большой 6,83-дюймовый плоский LTPS-дисплей с разрешением 1,5K, сверхвысокочастотное затемнение для защиты глаз и тонкие рамки с закруглёнными углами. Кроме того, Digital Chat Station намекнул, что это устройство будет иметь самую большую батарею и лучшее качество сборки среди смартфонов в своей категории и платформе.

Согласно предыдущим сообщениям, экран Redmi Turbo 4 Pro будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и иметь сверхтонкие рамки со всех четырех сторон. Он будет включать также короткофокусный сканер отпечатков пальцев для безопасности.

Питание Turbo 4 Pro будет осуществляться с помощью массивной батареи емкостью 7550 мАч в сочетании с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Для сравнения, стандартный Redmi Turbo 4 оснащен батареей емкостью 6550 мАч и массу около 204 граммов. С более крупным аккумулятором на борту масса Turbo 4 Pro может превысить 210 граммов. По слухам, старшая модель будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель, что повысит его привлекательность у потенциальных покупателей. Устройство также может получить защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69.

Бренд Poco также анонсирует модели Poco F7 Pro и F7 Ultra в конце этого месяца для мирового рынка. Эти устройства, которые, как говорят, являются переименованными версиями эксклюзивных для Китая Redmi K80 и K80 Pro, будут оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Elite соответственно. Что касается обычного Poco F7, то ожидается, что он будет выпущен в апреле или мае как переименованная версия Redmi Turbo 4 Pro.