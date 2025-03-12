iQOO Neo 10R основан на процессоре Snapdragon 8s Gen 3.

Бренд iQOO выпустил смартфон Neo 10R в Индии по цене от 26 999 рупий, позиционируя его как бюджетный, но ориентированный на производительность телефон среднего класса.

Телефон может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1,5K с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации сенсора 480 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2. Экран защищен стеклом Schott Xensation Up и включает поддержку HDR10+, затемнение PWM частотой 3840 Гц и DC затемнение для снижения нагрузки на глаза.

Работать телефон будет на 4-нм суббфлагманском процессоре предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и быстрой системой хранения UFS 4.1 объемом до 256 ГБ. Большая система охлаждения с испарительной камерой площадью 6043 мм² помогает усмирить горячий нрав процессора во время продолжительных игровых сессий или многозадачных нагрузок. Задний блок камер включает в себя основной датчик Sony IMX882 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сверхширокоугольный объектив на 8 МП, которые способны записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера разрешением 32 МП снимает селфи и видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

По информации iQOO, модель Neo 10R оснащена аккумуляторной батареей емкостью 6400 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку на 7,5 Вт. Кроме того, аккумулятор сохраняет не менее 80% работоспособности после 1600 циклов зарядки. Также телефон имеет класс защиты IP65 от пыли и брызг и массу 196 грамм. Новинка оснащена сканером отпечатков пальцев на дисплее и инфракрасным датчиком для управления устройствами. Телефон работает под управлением ОС Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Устройство получит три обновления ОС Android и четыре года исправлений безопасности.

Телефон стоит 310 долларов за модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, 330 долларов за модель с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ и 355 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. На выбор покупателям будут предложены два цвета: MoonKnight Titanium и Raging Blue.

Предварительные заказы начнут принимать 11 марта на Amazon.in и в интернет-магазине iQOO, а реальные продажи стартуют 19 марта. Клиенты, оформившие предварительный заказ до 18 марта, получат устройство уже 18 марта.