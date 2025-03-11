Пока это концепт без конкретной даты запуска и примерным показателем цены

На Kickstarter появилась интересная концепция мобильного компьютера. Понятно, что это не совсем готовый продукт, а краудфандинг еще не стартовал. Проект называется UHPILCL, что расшифровывается как Ultra High Performance Integration Liquid Cooled Laptop. Как следует из названия, это ноутбук со встроенным жидкостным охладителем.

Согласно странице запуска устройства, оно поддерживает стандартные материнские платы форм-фактора ITX и может быть модернизировано. Аналогично, оно поддерживает настольные графические процессоры, однако, следует отметить, что плата должна быть меньше 23 см в длину и воздушный кулер необходимо снять. Другими словами, и ЦП, и ГП охлаждаются системой водяного охлаждения с помощью специальных радиаторов и будут настраиваться в соответствии с маркой ГП и дизайном ЦП.

Этот гибридный ноутбук планируется запустить в двух версиях: T1000 и T1000 SUPER. Последняя рассчитана на возможность рассеивания до 735 Вт тепла от CPU и GPU. Эта версия также немного толще и весит 5,2 кг. Но это не 10 или 20 кг, как можно было видеть в похожих концептуальных проектах. Поскольку это настоящий ноутбук, то у него есть встроенный 17,3-дюймовый 3K WLED-экран с соотношением сторон 21:10.

На странице концепта утверждается, что во время игр система создает шум в 47,1 дБ при потребляемой мощности 511 Вт. Однако не указаны конкретные технические характеристики системы.

Стоит отметить, что на странице также упоминается «гибридная компьютерная технология». По сути, будет возможность выбрать две системы в одной. Одна будет высокопроизводительным настольным ПК, а другая — маломощной мобильной платформой, которая должна работать до 3 часов от аккумуляторов.

Компоненты UHPILCL, поддерживающие обновления:

• Материнская плата: поддерживает стандартное обновление материнской платы ITX;

• Процессор: поддерживает серию AMD AM5, INTEL 12, 13, 14 поколений и Core Ultra;

• Видеокарта: стандартная настольная видеокарта PCI E с размером печатной платы менее 230 мм (нужно снять радиатор с воздушным охлаждением);

• Память: поддерживает двухканальную DDR4 или DDR5 VLP объемом 16, 32 и 48 ГБ;

• Система хранения: M.2 (2280), 2 SATA до 8 ТБ, общая емкость до 32 ТБ.

Основные параметры:

• Блок питания: AC 100-120/220-240 50 Гц/60 Гц 980 Вт;

• Дисплей: 17,3 дюйма 3K WLED, 120 Гц, 16,7 млн цветов, 100% DCI-P3;

• Клавиатура: механическая клавиатура с RGB-подсветкой;

• Сеть: 2,5GbE LAN и wi-fi 7;

• Bluetooth: чипсет Intel (Bluetooth 5.4), чипсет AMD (Bluetooth 5.3);

• Звук: 4 средне-низкочастотных динамика по 5 Вт и 2 твитера по 5 Вт;

• IO интерфейс: DP, HDMI, USB 3.0, 3 USB 2.0, 2 TYPE C, 2 Thunderbolt 4;

• Накопители: M.2, PCI-E 5.0 x4, PCI-E 4.0 x4, SATA 3.0;

• 4K камера.

В настоящее время краудфандинг концепции еще даже не начался, поэтому окончательные характеристики или цены неизвестны. Разумеется, настоятельно не рекомендуется принимать участие в краудфандинге. Нужно помнить, что не все проекты в итоге реализуются и можно просто потерять свои деньги. Однако, если деньги не проблема, и вас не беспокоят потенциальные претензии по гарантии, то это может быть отличным проектом, на который стоит обратить внимание.