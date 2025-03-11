Новинка появилась в одном из французских магазинов по цене 1590 евро, но купить его пока нельзя

Похоже, что анонс новых видеокарт серии RTX 50 уже не за горами. Французские розничные магазины, похоже, первыми выложили в продажу новую игровую систему Nitro N50 от компании Acer, которая не только оснащена процессором Intel 14-го поколения Core i7-14700F, но и еще не выпущенной картой NVIDIA для массового сегмента.

По слухам, анонс карт среднего и начального уровня серии GeForce RTX 50 должен состояться уже на этой неделе. Ожидается, что компания NVIDIA представит модели RTX 5060 Ti, RTX 5060 и, возможно, даже RTX 5050. Однако они появятся в продаже не раньше следующего месяца, поэтому все, что показывают розничные торговцы, пока не поступило в реальную продажу и не появится в обозримом будущем.

Однако из новой утечки можно узнать, что RTX 5060, как говорят, будет иметь только 8 ГБ памяти GDDR7. Спецификация PCIe x16 может быть неточной, учитывая, что графический процессор GB206 должен иметь 8 линий. Однако в спецификациях GDDR7 нет ошибки, так что это, по-видимому, не заглушка, а реальные характеристики, предоставленные компанией Acer.

Согласно появившимся в сети спецификациям, видеокарта RTX 5060 должна получить 3840 ядер CUDA и 8 ГБ памяти стандарта GDDR7 на 128-битной шине памяти. Карта, скорее всего, сохранит чипы со скоростью 28 Гбит/с, поэтому пропускная способность будет аналогична старшей модели RTX 5060 Ti и составит 448 ГБ/с. Новый графический ускоритель получит мощность 150 Вт, поэтому ему не потребуется мощный блок питания, и он будет предназначен для систем с процессорами среднего уровня.

В отличие от RTX 5050, которая, как говорят, будет оснащена 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, RTX 5060 получит более быструю память GDDR7. Сообщается также, что младшая модель будет использовать и самый меньший графический процессор GB207, который получит мощность всего 130 Вт.