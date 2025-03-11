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Портативная консоль под брендом Xbox появится в конце этого года
Однако компания не участвует в создании самого устройства, а лишь в оптимизации ПО

 Слухи о портативной консоли Xbox не являются новыми и ходят уже много лет. Джез Корден из Windows Central только что добавил новую интригу в историю своим последним эксклюзивным заявлением. Портативная консоль под кодовым названием «Keenan» будет выпущена в конце этого года. Но компания Microsoft не будет ее производителем.

 Судя по всему, оборудование будет разработано одним из самых известным игроков на рынке, например, Asus, Lenovo или MSI. Microsoft поможет разработать оптимизированную версию Windows 11 без раздутого ПО. Кроме того, устройство получит специальную кнопку Xbox, которая позволит игрокам точно настраивать такие параметры, как скорость вращения вентилятора, TDP, частоту обновления и другие параметры. По сути, это просто оптимизированная версия обычной портативной консоли с программной оптимизацией от Microsoft и, конечно же, как аксессуар для Xbox.

 Однако самой большой загадкой будет то, какой процессор получит новое игровое устройство. По большому счёту, у Microsoft есть достаточно широкий выбор между моделями AMD Ryzen Z2 Go, Ryzen Z2, Ryzen Z2 Extreme и предложениями из ассортимента Intel Lunar Lake/Arrow Lake-H. Джез полагает, что наиболее вероятным кандидатом может быть стандартный Ryzen Z2, о чем он и сообщил на своей страничке в X* (запрещена на территории России), но это пока не установлено окончательно. В любом случае, игровое устройство не покажет никаких рекордов по чистой производительности, тем более, если будет придерживаться предполагаемого чипа Ryzen Z2 на базе архитектуры Hawk Point.

 Джез также говорит о "настоящей" консоли следующего поколения от Microsoft, которая придет на смену Xbox Series X/S. Она появится вместе с первой портативной консолью Xbox, разработанной с нуля, примерно в 2027 году. Говорят, что первая будет использовать чипсет на базе AMD Zen 5 и новой графической архитектуры UDNA 1. В сети также ходили разговоры и о поддержке технологии 3D V-Cache, но она может быть эксклюзивом для PlayStation 6 от Sony.

#microsoft #xbox #игровые консоли #xbox series x #игровые консоли xbox #портативные консоли #игровые консоли microsoft #портативная xbox
Источник: notebookcheck.net
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Evgeny Chezarin
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DiLouk
18:33
А что, при замене процессора АМД нужно переустанавливать винду? Серьезно?
AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
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