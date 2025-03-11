Грядущий флагман смартфонов Poco теперь получил сертификацию NBTC

Бренд Poco, как ожидается, представит серию Poco F7 для глобального рынка в конце этого месяца. По слухам, в линейку войдут Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Перед запуском Poco F7 Ultra был замечен в базе данных сертификационного органа NBTC Таиланда, подтверждая его название и номер модели.

Согласно списку NBTC, Poco F7 Ultra имеет номер модели 24122RKC7G. Хотя сертификация подтверждает существование устройства, она не содержит подробностей о его технических характеристиках. Однако утечки предполагают, что F7 Ultra будет переименованной версией Redmi K80 Pro, который был запущен в Китае ещё в ноябре 2024 года.

Устройство также недавно было замечено в базе данных Geekbench AI, которая раскрыла ключевые детали оборудования. Ожидается, что телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и под управлением ОС Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.

Ожидаемые характеристики Poco F7 Ultra:

Учитывая сходство с Redmi K80 Pro, грядущий Poco F7 Ultra может получить 6,67-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране. Для фотосъемки Poco F7 Ultra, как предполагается, будет иметь основной 50-мегапиксельный датчик с OIS, 32-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную телефотокамеру с OIS и 2-кратным оптическим увеличением. На передней панели может появиться 20-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеовызовов.

За автономность устройства может отвечать большая батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Ожидается также, что он телефон будет иметь корпус со степенью защиты IP68 от пыли и воды.