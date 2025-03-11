Компания Micron совместно с Astera продемонстрировали первый твердотельный накопитель PCIe 6.0, обеспечивающий скорость последовательного чтения 27 Гбит/с.

Миру искусственного интеллекта требуется много данных, и эти данные должны намного быстрее передаваться на оборудование для систем хранения следующего поколения. PCI Special Interest Group работает над стандартами PCIe 6.0 и PCIe 7.0, чтобы улучшить параметры пропускной способности данных, хотя еще предстоит решить несколько проблем перед общим развертыванием.

В прошлом году Micron представила свой первый SSD с интерфейсом PCIe 6, пообещав впечатляющие показатели пропускной способности. Совсем недавно производитель памяти из США объединился с производителем коммутаторов Astera Labs, чтобы продемонстрировать новые диски в действии. Обе компании показали, что может предложить архитектура PCIe 6, во время презентации DesignCon 2025. Это была первая публичная демонстрация сквозной передачи данных между коммутатором с PCIe 6.x и SSD PCIe 6.x.

В демонстрации DesignCon был представлен SSD Micron, подключенный к коммутатору Scorpio P-Series Fabric, разработанному Astera. Вместе две новые технологии превзошли скорость последовательного чтения 27 ГБ/с. В 2024 году Micron заявила, что ее диск PCIe 6 будет обеспечивать скорость последовательного чтения до 26 ГБ/с, поэтому компания превзошла собственные ожидания.

Astera отмечает, что коммутатор Scorpio P-Series Fabric Switch является первым, специально разработанным для устройств PCIe 6. Изготовленный по индивидуальному заказу коммутатор может работать с 64 полосами PCIe 6.x и 4-портовой архитектурой. Он так же быстро управляет потоками данных GPU, CPU, SSD и NIC. Спецификации PCIe 6 и PCIe 7 еще не полностью готовы, поскольку компании все еще ищут способы избежать ограничения скорости из-за чрезмерного тепла, выделяемого новой технологией.

Достижение скорости более 27 гигабит в секунду потребовало творческого подхода к управлению подключением. Astera связала свой коммутатор с неуказанным процессором, GPU Nvidia H100 и двумя SSD Micron PCIe 6.x E3.S. Демонстрация использовала технологию хранения Magnum IO GPUDirect от Nvidia для установления прямого пути данных между графическим процессором и твердотельными накопителями.

Astera Labs утверждает, что PCIe 6.x становится необходимым для создания более совершенных инфраструктур искусственного интеллекта и облачных вычислений. Новый стандарт может удвоить пропускную способность по сравнению с устройствами PCIe 5.0, обеспечивая двунаправленную скорость передачи данных до 256 ГБ/с на линию x16.

Архитектура с низкой задержкой и высокой скоростью должна подавать достаточно данных для удовлетворения рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. Демонстрация, по-видимому, доказывает, что интерфейс PCIe 6.x готов к развертыванию в центрах обработки данных. Однако традиционным пользовательским устройствам для ПК не следует ожидать скорого появления материнских плат, совместимых с PCIe 6.