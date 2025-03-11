Сделать селфи на наушники не получится, так как их назначение не связано с созданием фотографий.

В сети появились слухи, что Apple работает над специальной моделью AirPods, которая оснащена встроенными камерами. Теперь в новом сообщении раскрываются более подробные сведения об этих уникальных AirPods, причем наушники, по-видимому, уже находятся в активной разработке.

Новости поступили из последнего информационного бюллетеня PowerOn Марка Гурмана. В этом отчете Гурман заявляет, что AirPods со встроенными камерами от корпорации Google в настоящее время находятся в активной разработке. Стоит отметить, что в январском информационном бюллетене также ранее сообщалось о следующем поколении Apple AirPods с камерами.

На основании того, что известно на данный момент, эти камеры не будут использоваться как обычные датчики изображения для фотографирования и записи видео. Вместо этого камеры будут служить цели сбора данных об окружающей пользователя среде. Скорее всего, камеры будут работать в тандеме с Apple Intelligence для интеграции в систему визуальных данных. Apple также предлагает эту технологию на своих камерах в смартфонах iPhone.

Кроме того, в более раннем сообщении было показано, что камеры не являются датчиками в оптическом диапазоне, а вместо этого используют инфракрасные длины волн. Вся система также может работать с Apple Vision Pro для получения картины звукового пространства вокруг человека. Они также могут работать с будущими гарнитурами смешанной реальности Apple. Неясно, когда именно выйдут эти AirPods с камерами, но они могут дебютировать уже после AirPods Pro 3, которые должны выйти в конце этого года.