Новинка будет иметь на 25% больше ядер CUDA, чем RTX 4060, но производительность вряд ли вырастит на соответствующую величину

Вчера известный инсайдер kopite7kimi подтвердил характеристики видеокарт RTX 5060 Ti и RTX 5050. Однако обычная модель RTX 5060 в сообщении отсутствовала. Возможно, информатору потребовалось больше времени для подтверждения её характеристик, или, возможно, характеристики не были известны до сегодняшнего утра. Хорошей новостью является то, что теперь наконец-то раскрыты все три предстоящие доступные настольные модели на архитектуре Blackwell.

Первое, на что сразу можно обратить внимание, что все три модели будут использовать одну и ту же плату: PG152. Она будет поддерживать не только два разных графических процессора: GB206 и GB207, но и разные типы памяти GDDR6 и GDDR7.

Судя по характеристикам, RTX 5060 значительно более медленной, чем RTX 5060 Ti. Это связано с тем, что первая будет иметь меньшее количество ядер CUDA - 3840, это примерно на 17 процентов меньше, а также меньший на 30 Вт TGP, который составляет 150 Вт. В настоящее время пока ничего неизвестно о тактовых частотах, но, похоже, что мы увидим разрыв в производительности между обеими моделями в пределах 15-20 процентов. Стоит отметить, что имея 3840 ядер CUDA, новая RTX 5060 по этому показателю будет опережать предшественника в лице RTX 4060 на 25 процентов.

Разрыв должен быть особенно заметен при более высоких разрешениях, учитывая, что RTX 5060, хотя и использует 128-битную шину памяти, не будет предлагаться вариант с 16 ГБ памяти, только версию с 8 ГБ GDDR7. Та же емкость и шина памяти будут и у RTX 5050. Однако эта модель будет использовать память GDDR6 предыдущего поколения, поэтому у нее будет более низкая пропускная способность.

Модель RTX 5060 Ti должна быть предназначена для игр в разрешении 1440p, особенно модель, оснащенная 16 ГБ памяти. Она будет напрямую конкурировать с Radeon RX 9060XT с объемом памяти 16 ГБ. Но и AMD, и NVIDIA готовят также модели на 8 ГБ. Ранее в слухах также упоминалось, что AMD и NVIDIA представят графические процессоры класса XX50, определенно нацеленные на разрешение не более 1080p с высокими настройками.

По слухам, NVIDIA должна представить новые карты в этом месяце, а должны для покупки они станут с апреля, однако, конкретные даты пока не подтверждены.