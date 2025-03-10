Сейчас видеоролики MrBeast приносят в основном убытки из-за высокой стоимости их съемок, но его потребительский бренд может принести ютуберу миллиарды долларов

Самый популярный в мире ютубер сейчас закладывает основу для того, чтобы стать производителем потребительских товаров, и его амбиции простираются далеко за пределы его вирусных роликов и испытаний в YouTube. Утечка финансовых документов показывает, что команда MrBeast видит будущее, построенное на продаже физических продуктов его огромной базе фанатов, стремясь превратить его компанию в многомиллиардную империю.

Сенсационная новость исходит из инвестиционной презентации, полученной The Verge, в которой говорится, что Джимми Дональдсон (MrBeast) пытается привлечь 200 миллионов долларов от инвесторов для своей компании Beast Industries. Этот раунд финансирования может поднять компанию до оценки в более чем 5 миллиардов долларов.

В настоящее время у MrBeast более 372 миллионов подписчиков на YouTube, а его шоколадный бренд Feastables уже соответствует доходу, полученному от его основной деятельности на YouTube. Однако прогнозы предполагают, что Feastables превзойдет доход от видео уже в текущем году.

В презентации описывается амбициозный рывок в сторону потребительских товаров в течение следующих нескольких лет, включая напитки, закуски и хлопья. В разработке находится даже подразделение мобильных игр с потенциальным запуском в следующем году. Руководство прогнозирует, что IPO может состояться в течение следующих нескольких лет.

Представитель Beast Industries также подтвердил планы по сбору средств в заявлении для The Verge, сказав: «Существует большой интерес со стороны широкого круга инвесторов, привлеченных уникальным охватом платформы MrBeast для создания крупных, устойчивых, приносящих доход предприятий».

Однако Beast Industries еще не получила прибыли. Компания уже потеряла около 200 миллионов долларов за последние годы из-за своего подхода к раздаче денег на различных конкурсах и соревнованиях на YouTube.

Несмотря на это, компания, похоже, не сомневается в росте. Двух ее основных подразделения принесли около 250 миллионов долларов дохода в 2024 году, что на 125 процентов больше, чем в предыдущем году. Подразделение, работающее на Feastables, показало резкий рост продаж на 160 процентов по сравнению с уровнем 2023 года. Однако контент остается в минусе из-за астрономических производственных затрат на создание роликов.

Прогнозируется, что только Feastables принесет 520 миллионов долларов дохода в 2025 году, а в 2026 году еще более впечатляющие 780 миллионов долларов. По всем направлениям бизнеса Beast Industries ожидает более 900 миллионов долларов общего дохода в 2025 году, который к 2026 году вырастет до 1,6 миллиарда долларов.

В недавнем интервью в подкасте Дональдсон признался, что на его банковском счете менее миллиона долларов, заявив: "Я реинвестирую каждый заработанный доллар обратно в подпитку большего количества вирусного контента и роста".

Ставки блогера и бизнесмена уже окупились громкими успехами, такими как занятие второго места по количеству подписчиков в мире после Криштиану Роналду. Кроме того, его недавнее реалити-шоу Beast Games, создание которого обошлось в целое состояние, уже стало самым просматриваемым на Amazon.