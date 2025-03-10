Поддельный AMD Ryzen 7 9800X3D представлял собой древний чип AMD серии FX с наклеенной на него пленкой с другим названием

Арису из Hardware Busters для тестирования понадобился дополнительный процессор Ryzen 7 9800X3D, поэтому он решил заказать его на Amazon. Процессор был куплен в конце февраля и прибыл заказчику почти через неделю, но это был не тот процессор, на который рассчитывал Арису.

Оказалось, что процессор, отправленный со склада Amazon, был поддельным. На данный момент существовало несколько вариантов подделки процессоров, например, таких как использование оригинальных теплораспределительных крышек (IHS) на пустых печатных платах, где даже не было реального процессорного кристалла. Теперь появился новый способ обмана — использование прозрачных наклеек.

Вероятно, мошенничество заключается в возврате другого процессора в его оригинальной коробке с запечатанной лентой. Поскольку у каждого чипа Ryzen есть окно в коробке, в котором можно увидеть процессор, то относительно легко увидеть очевидные проблемы с чипом. Эту подделку было очень легко обнаружить, учитывая, что на ней была наклейка с очень некачественной печатью.

Ryzen 7 9800X3D, который является самым популярным и мощным игровым процессором AMD на данный момент, некоторое время стал объектом внимания мошенников. Подделки более высокого качества очень трудно заметить людям, не знакомым с деталями, но такие мошенничества, связанные с очевидными поддельными наклейками на явно несоответствующих конструкциях ЦП, должны были быть обнаружены розничным продавцом. Особенно странно выгляди такое халатное отношение со стороны одного из крупнейших онлайн магазинов в мире, как Amazon, а не какой-то мелкий сторонний продавец.

Таким образом стоит иметь в виду, что даже если процессор продается крупным розничным продавцом и поставляется в запечатанной коробке, это не означает, что чип на 100 процентов подлинный. Всегда стоит фиксировать вскрытие дорогих продуктов на свой смартфон, чтобы в подобной ситуации не возникло проблем с возвратом денег.

Герой данной новости Арис получит свои деньги, но только после возврата ЦП. Остается надеяться, что AMD и Intel обратят внимание на проблему и переосмыслят, как должна выглядеть упаковка процессоров. Возможно, следует рассмотреть идею, заимствованную у видеокарт RTX 50 Founders Edition от NVIDIA, которая требует разрыва упаковки. Таким образом, пользователи будут уверены, что никто не использовал коробку повторно.