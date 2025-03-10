Оба процессора усилят позиции компании AMD на рынке игровых чипов, где они сейчас и так имеют лидирующие места

Компания AMD подтвердила цены и дату запуска своих новейших высокопроизводительных процессоров Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D с технологией 3D V-Cache и рекомендованными розничными ценами 699 и 599 долларов соответственно. Обе модели должны выйти в продажу уже через пару дней, 12 марта.

Ryzen 9 9950X3D является флагманским процессором, включающим 16 ядер и 32 потока, работающим на базовой тактовой частоте 4,3 ГГц и тактовой частоте в режиме ускорения до 5,7 ГГц. Он может похвастаться 144 МБ общего кэша, включая технологию AMD 3D V-Cache второго поколения, которая повышает производительность в играх за счет увеличения кэша L3. Процессор имеет уровень TDP 170 Вт, что подтверждает его высокопроизводительные возможности.

В свою очередь модель Ryzen 9 9900X3D предлагает только 12 ядер и 24 потока, но с несколько более высокой тактовой частотой в базе в 4,4 ГГц и тактовой частотой в режиме ускорения до 5,5 ГГц. Процессор получил 140 МБ общего кэша, включая 3D V-Cache, а уровень мощности TDP составляет 120 Вт.

Младшая модель является своего рода балансом между производительностью и энергоэффективностью, что делает процессор более привлекательным для пользователей, которым нужна высокая вычислительная мощность без чрезмерного потребления энергии, а также менее дорогая.

Компания AMD утверждает, что Ryzen 9 9950X3D обеспечивает до 20 процентов лучшую игровую производительность, чем Intel Core Ultra 9 285K в определенных сценариях. Однако при прямом сравнении с Ryzen 7 9800X3D игровая производительность в целом сопоставима, с небольшими колебаниями в зависимости от игрового движка и использования ядер.

Более того, по словам менеджера по развитию продуктов и бизнеса AMD Мартейна Бунстры, Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D не сильно превзойдут высочайшую игровую производительность модели Ryzen 7 9800X3D, которая с самого момента его появления в продаже был оценен в качестве первоклассного игрового процессора.

В интервью VideoGamer Бунстра объяснил, что, хотя новые чипы могут быть немного быстрее в некоторых играх, чем Ryzen 7 9800X3D, благодаря использованию дополнительных ядер, в других они могут немного отставать.

Помимо игр, флагманский чип Ryzen 9 9950X3D должен показать всю свою мощь в многопоточных приложениях, таких как кодирование видео, 3D-рендеринг и сложное моделирование. Его большое количество ядер и высокая тактовая частота также делают его отличным выбором для однопоточных рабочих нагрузок, включая приложения САПР и инструменты для создания контента.