Достичь такой частоты Radeon RX 9070 XT удалось после понижения напряжения GPU

Известный оверклокер Der8auer провел несколько тестов разгона своего графического ускорителя PowerColor RX 9070 XT Red Devil. Как он отметил, у него не было времени подробно рассмотреть это перед выпуском RX 9070 XT из-за ограничений по времени, но есть также проблемы с разгоном RX 9070 XT, которые только сейчас можно рассмотреть и проверить.

PowerColor RX 9070 XT Red Devil является премиальной картой с более качественными компонентами и более мощным кулером, добавляет он. Карта настолько тихая, что Der8auer даже подумал, что он перепутал переключатели OC и Silent BIOS, что означало бы их неправильную маркировку, но в реальных тестах обе настройки дали почти одинаковые результаты и температуры на уровне 62–63°C для графического процессора и 85°C для самой горячей точки.

Роман "Der8auer" начал с изменения профиля вентилятора, принудительно установив скорость его вращения на 49%, максимальную скорость, которую могли вытерпеть его чувствительные уши. Это немедленно повлияло на тактовую частоту, которая теперь превысила 2970 МГц и достигла 3030 МГц. Однако это не то значение, которое рекламировала PowerColor (3060 МГц).

Только после увеличения предела мощности до 110% (около 360 Вт по данным GPU-Z) карта наконец достигла скорости выше 3,1 ГГц. Затем он приступил к попытке понижения напряжения и, снизив напряжение графического процессора на 200 мВ во время теста 3DMark Time Spy, карта сразу достигла тактовой частоты 3,4 ГГц, что на 300 МГц выше просто за счет понижения напряжения. В конечном итоге карта перестала работать, поэтому стабильное понижение напряжения для Red Devil, похоже, составляет около -170 мВ.

Видеокарта Radeon RX 9070 XT с пониженным напряжением опережает RTX 5080 Founders Edition в тестах Cyberpunk 2077 и 3DMark. Однако стоит отметить, что это не полноценная победа, так как карты RTX 5080 также можно разогнать и получить дополнительные 10% производительности, но необходимо помнить, что в данном случае идет речь о сравнении графических карт за 700-800 долларов с моделью стоимостью 1000-1200 долларов.

Der8auer также объясняет текущие ошибки в разгоне, например, изменение частоты GPU, похоже, не работает. Судя по всему, AMD еще предстоит поработать над возможностями ручного разгона для продвинутых пользователей, но потенциал явно еще есть, особенно если рассматривать модели более высокого уровня, такие как Red Devil.