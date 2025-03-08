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AMD разыгрывает пять Radeon RX 9070 XT, две из которых будут подписаны главой AMD
К сожалению участвовать в розыгрыше могут только жители США и Канады

 Компания AMD выпустила графические процессоры Radeon RX 9070 XT и RX 9070 два дня назад, и они показали себя довольно хорошо по сравнению с графическими ускорителями серии RTX 50 от NVIDIA. С точки зрения производительности серия RX 9070 весьма неплохо справляется со своими обязанностями и была более доступна для покупки, а также по цене.

 Однако, если кто-то не смог получить одну из этих графических карт, то можно попытаться получить её абсолютно бесплатно. В течение ограниченного времени AMD объявила о розыгрыше, который позволит пяти счастливчикам получить свои графические процессоры Radeon RX 9070 XT. Старший вице-президент и генеральный менеджер отдела вычислений и графики AMD Джек Хьюн объявил о розыгрыше, который начинается сегодня и продлится в течение следующих шести дней.

 Хотя в розыгрыше будет только пять графических ускорителей RX 9070 XT, зато два из них будут подписаны генеральным директором AMD, доктором Лизой Су. К сожалению не все смогут принять участие в акции, так как розыгрыш проводится Gleam и будет распространяться только на жителей США и Канады.

 Условия требуют, чтобы претенденту было не менее 18 лет, и нужно будет указать свое настоящее имя, адрес и номер телефона для доставки. Кроме того, счастливчику, возможно, придется заплатить НДС или налог. Также, следует иметь в виду, что после результатов победителям придется ждать около четырех недель доставки своего приза.

 Неизвестно, будут ли графические процессоры только референсного дизайна или также будут включать пользовательские версии от партнеров. Тем не менее многие пользователи уже начали участвовать в розыгрыше.

 Напомню, что Radeon RX 9070 XT может похвастаться кристаллом NAVI 48, включающим 4096 ядер, 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине памяти и тактовую частоту до 3,1 ГГц в режиме ускорения. Графический процессор имеет немного меньшую производительность, чем RTX 5070 Ti, но и стоит на 150 долларов меньше, предлагая гораздо лучшее соотношение цены и качества.

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Источник: wccftech.com
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