Потенциальная новинка NVIDIA начального уровня должна соперничать с Intel Arc B570/B580

Если этот слух окажется правдой, то мы можем увидеть карту RTX 50, которая может стоить в восемь раз меньше, чем флагманская модель GeForce RTX 5090. Ходят слухи, что NVIDIA, как сообщается, работает над моделью GeForce RTX 5050, являющаяся, как ни странно, настольной картой, а не мобильным вариантом, который уже подтвержден.

Возможно, проанализировав линейку новых ускорителей, можно понять, какой продукт пытается сделать NVIDIA. В настоящее время есть пять графических процессоров в новом семействе Blackwell. Самым слабым из них является GB207, который, возможно, NVIDIA выберет для своего графического ускорителя RTX 5050 начального уровня. Он может получить 2560 ядер CUDA. Однако, скорее всего, данный GPU эксклюзивен для мобильной серии, где уже есть мобильная RTX 5050.

Однако, как говорят, NVIDIA также выпустит модель RTX 5060, которая основана на GPU GB206. В то же время, по слухам, RTX 5060 Ti может использовать GB205 (тот же графический процессор, что и у RTX 5070), что было бы вполне логично, учитывая, практику частого использования компанией NVIDIA одних и тех же чипов во многих моделях (RTX 5080/5070 Ti и т. д.). Не говоря уже о том, что это упрощает производство кастомных карт для партнеров по платам.

Проще говоря, было бы логично производить RTX 5060 и RTX 5050 на одном и том же графическом процессоре.

По данным портала Wccftech, который сообщил о потенциальной RTX 5050, карта будет иметь ценник в 199-249 долларов, что позволит карте соперничать с видеокартами Arc B570/B580 от Intel.

Кроме того, сообщается, что у новой видеокарты будет 8 ГБ памяти, как у RTX 5060 и RTX 5060 Ti, но пока ничего не известно о шине памяти или даже о том, какой тип памяти будет использовать RTX 5050. Было бы разумно использовать в данной модели GDDR6 для понижения порога вхождения в архитектуру Blackwell. Кроме того, карты RTX 5060/5050 также могут быть нацелены на мощность 145/135 Вт TDP, что подтверждает схожесть платформы (GB206).

Ожидается, что NVIDIA анонсирует серию RTX 5060 в середине марта, однако, пока не было никаких официальных сообщений, подтверждающих модель RTX 5050.