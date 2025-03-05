Тем, кто хочет купить карты RTX 5070 Founders Edition, придется подождать до конца этого месяца, так как Nvidia сообщила рецензентам о задержке

Ожидается, что видеокарта GeForce RTX 5070 выйдет уже завтра, 5 марта, но, похоже, референсная модель Founders Edition появится только в конце этого месяца. Как сообщается, Nvidia сообщила рецензентам о задержке всего за пару часов до выхода обзоров. Изначально запуск RTX 5070 планировался на конец февраля, но был перенесен на начало марта. Несмотря на то, что выпуск Founders Edition был отложен на еще больший срок, геймеры все равно смогут получить карты от партнеров в день запуска.

Андреас Шиллинг, редактор hardwareluxx.de, поделился на своей странице в сети X* (запрещена на территории России), что Nvidia сообщила ему о задержке выпуска GeForce RTX 5070 Founders Edition всего за 2,5 часа до выхода обзоров. Он заявил, что графический ускоритель будет доступен только в конце марта, согласно информации от Nvidia. Шиллинг также добавил, что эта задержка затронет рынки США и Европы. Nvidia судя по всему не назвала причину задержки, как и в предыдущий раз, когда выпуск карты изначально был отложен с конца февраля на начало марта.

Однако, похоже, эта задержка не затронула партнеров по производству видеокарт, и новая GeForce RTX 5070 по-прежнему будет доступна для покупки через розничных продавцов и на официальных сайтах компаний в день запуска, 5 марта. Геймеры могут попытаться получить графические карты от Asus, Gigabyte, MSI и других ведущих мировых брендов, ключевым словом будет «попробовать». В сети уже было несколько сообщений о беспрецедентно низких запасах графических карт, а некоторые розничные продавцы вообще не получили никаких моделей перед их запуском в первый день.

Между тем, компания AMD, похоже, находится в гораздо лучшем положении со своей серией Radeon RX 9070, запуск которой запланирован на 6 марта. Недавно в сети появилась информация, что компания гораздо лучше подготовилась к выпуску новых графических карт, создав неплохой запас на складах. Сообщается, что доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем у моделей NVIDIA серии RTX 5070.