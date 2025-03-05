Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Nvidia подтвердила задержку выхода GeForce RTX 5070 Founders Edition
Тем, кто хочет купить карты RTX 5070 Founders Edition, придется подождать до конца этого месяца, так как Nvidia сообщила рецензентам о задержке

 Ожидается, что видеокарта GeForce RTX 5070 выйдет уже завтра, 5 марта, но, похоже, референсная модель Founders Edition появится только в конце этого месяца. Как сообщается, Nvidia сообщила рецензентам о задержке всего за пару часов до выхода обзоров. Изначально запуск RTX 5070 планировался на конец февраля, но был перенесен на начало марта. Несмотря на то, что выпуск Founders Edition был отложен на еще больший срок, геймеры все равно смогут получить карты от партнеров в день запуска.

 Андреас Шиллинг, редактор hardwareluxx.de, поделился на своей странице в сети X* (запрещена на территории России), что Nvidia сообщила ему о задержке выпуска GeForce RTX 5070 Founders Edition всего за 2,5 часа до выхода обзоров. Он заявил, что графический ускоритель будет доступен только в конце марта, согласно информации от Nvidia. Шиллинг также добавил, что эта задержка затронет рынки США и Европы. Nvidia судя по всему не назвала причину задержки, как и в предыдущий раз, когда выпуск карты изначально был отложен с конца февраля на начало марта.

 Однако, похоже, эта задержка не затронула партнеров по производству видеокарт, и новая GeForce RTX 5070 по-прежнему будет доступна для покупки через розничных продавцов и на официальных сайтах компаний в день запуска, 5 марта. Геймеры могут попытаться получить графические карты от Asus, Gigabyte, MSI и других ведущих мировых брендов, ключевым словом будет «попробовать». В сети уже было несколько сообщений о беспрецедентно низких запасах графических карт, а некоторые розничные продавцы вообще не получили никаких моделей перед их запуском в первый день.

 Между тем, компания AMD, похоже, находится в гораздо лучшем положении со своей серией Radeon RX 9070, запуск которой запланирован на 6 марта. Недавно в сети появилась информация, что компания гораздо лучше подготовилась к выпуску новых графических карт, создав неплохой запас на складах. Сообщается, что доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем у моделей NVIDIA серии RTX 5070.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5070 #geforce rtx 5070 founders edition #rtx 5070 founders edition
Источник: notebookcheck.net
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
14
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
4
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
40
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
2
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
12
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
5
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
3
Генератор видео Sora появился в ChatGPT
+
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
API Vulkan начал превосходить CUDA в машинном обучении
2
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Следствие установило, что санкционные ускорители NVIDIA могли попасть к DeepSeek через Сингапур и Малайзию
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
2
База данных CPU-Z Validator предупреждает владельцев видеокарт GeForce RTX 50 об отсутствующих ROP
+
Ulefone анонсировала защищённые Armor 34 Pro, 33 Pro с батареей 25500 мАч и Armor Mini 4 с кнопками
+

Популярные статьи

На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
4
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
17
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
8
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
95
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
143
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
19
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
21

Сейчас обсуждают

Gamandril
04:49
Опять показалось про таблетки что-то. Но я наркоту жрать не собираюсь чтобы чувствовать себя хорошо когда пустое место со мной разговаривает и пытается как-то задеть. Советы пустого места останутся пр...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Ohotnik 2142
04:45
Не могу его советовать. Имею в наличии и дешёвые кулера от нн-китайцев, так и Flydigi B5X в паре с Red Magic Cooler 5 Pro. И "Красная Магия" на заявленных 36Вт не выходит никогда, тошнит я на 24-25Вт....
Представлено устройство охлаждения смартфонов Redmagic Cooler 5 с мощностью 30 Вт
AndreySE-VL
04:41
Что он там выразил?! Пускай Зеленский на коленях ползет до Вашингтона.
Зеленский выразил сожаление о произошедшем в Белом доме
Cowboy Huggies
04:40
Аналоговнетный старлинк, нужно только подождать.
Nvidia подтвердила задержку выхода GeForce RTX 5070 Founders Edition
lewile
04:27
Опаньки, а Вы пахан местный по ходу? Преды тут раскидываете, всё прям обосрались .. Данте хоть что-то пишет, хоть это порой дичь редкостная, а Вы кроме как преды раздавать что делаете? Да, да по айпи ...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
Роман Семенихин
04:26
Сейчас минимум в 60 играют. У тебя тормоза
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Anton Пыль
04:13
Утешай себя и дальше. Амд как лепили брак, так и лепят. Та же история с видяхами, там вообще драйвера уже 25 лет как кривые 😁 Ну любите вы мазахизм, ну любите пожалуйста, только хорошо бы молча) Фана...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Александр Мухин
04:11
Не мемибайт, а мебибайт. Странно, что их обычно не различают на письме, хотя сейчас все чаще пишут MiB и GiB.
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
nonses84
04:03
Куртка понимает , что не может нормально конкурировать в среднем сегменте и что цены с потолка уже нельзя брать.
Nvidia подтвердила задержку выхода GeForce RTX 5070 Founders Edition
Андрей Сергеевич
03:57
Стоило США тормознуть поставки вооружения, а главное - ракет для ПВО, как Зеля тут же начал намекать на запрет применения ракет. Хитрый, как трехлетний малыш.
Зеленский выразил сожаление о произошедшем в Белом доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем