Судя по характеристикам, новинка является слегка измененным Realme 13 pro из линейке предыдущего поколения

Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+ уже вышли на европейский рынок в рамках кампании Realme на MWC 2025. Кроме того, линейка смартфонов также была дополнена новой моделью.

Последнее дополнение линейки называется Realme 14 Pro Lite, но на самом деле это не уменьшенная или урезанная версия нового устройства на базе чипсета Dimensity 7300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Вместо этого смартфон фактически является переизданием модели Realme 13 Pro на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 2, включая тот же 6,7-дюймовый дисплей Curved Vision OLED с частотой обновления 120 Гц, основную камеру с датчиком Sony LYT-600 и фиолетовую или золотую стеклянную заднюю панель.

Новый Realme 14 Pro Lite даже по-прежнему будет работать на собственной оболочке Realme UI 5 на базе ОС Android 14 из коробки, а не более новое программное обеспечение Realme UI 6 как у Realme 14 Pro. Оба устройства поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, хотя у предыдущего Realme 13 Pro аккумулятор имел емкость 5200 мАч.

Realme 14 Pro Lite в настоящее время доступен на Flipkart по цене от 21 999 индийских рупий за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти до 23 999 индийских рупий за вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, хотя Realme 13 Pro можно найти по той же цене, но в топовой конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.