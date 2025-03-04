Устройство является 18-дюймовым ноутбуком без физической клавиатуры

На выставке MWC 2025, проходящей сейчас в Барселоне, подразделение Samsung Display южнокорейского гиганта представило свою последнюю инновацию - «Flexible Briefcase», складной ноутбук, который также в сложенном виде представляет собой элегантный портфель. Это уникальное устройство оснащено 18,1-дюймовым QD-OLED дисплеем с разрешением QHD+ (2000 x 2664 пикселей) и плотностью пикселей 184 PPI.

Flexible Briefcase выделяется своим нетрадиционным дизайном, который объединяет корпус, похожий на портфель, с двумя ручками, когда устройство закрыто. Портфель также оснащен встроенными кнопками питания и регулировки громкости, что сочетает функциональность со стилем.

В разложенном виде Flexible Briefcase может похвастаться 18,1-дюймовым дисплеем QD-OLED. Прототип имеет радиус складывания 4,5R, что, как сообщается, обеспечивает надежную работу складного дисплея. Разрешение дисплея обеспечивает четкое и яркое изображение, хотя это немного ниже, чем у панели Galaxy Book4 Ultra с параметром 212 PPI.

Несмотря на эту немного меньшую плотность пикселей, большой размер экрана и складной механизм выделяют его среди немногочисленных аналогов. Этот прототип действительно имеет потенциал стать привлекательным выбором для создателей контента, учитывая, что устройство предполагается в качестве потребительского продукта.

Ранее в сети появлялось несколько других безумных концептуальных ноутбуков от других брендов, таких как Lenovo. Один из них включает в себя солнечную панель, которая может предложить пользователям 1 час воспроизведения видео после 20 минут зарядки под прямыми солнечными лучами.

Тем не менее это всего лишь прототипы, и нет никакой гарантии, что эти концепции скоро появятся на полках магазинов. Стоит отметить, что Samsung работает над этой концепцией складного ноутбука уже довольно давно. Компания запатентовала дизайн еще в 2022 году, где ноутбук складывается дважды, и предложила взглянуть на концепцию под названием Flex Note, которая больше похожа на Flexible Briefcase. Текущий прототип выглядит многообещающе, и можно надеяться, что он выйдет в качестве серийного потребительского продукта.