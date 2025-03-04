Новинка позволяет создать полноценную игровую настольную систему на базе мобильных компонентов

Выпуск высокопроизводительных мобильных процессоров линейки HX позволил некоторым компаниям поэкспериментировать, перенеся их на настольные компьютеры. На бумаге это те же процессоры, но без интегрированного теплораспределителя и предназначенные для корпусов BGA, предварительно припаянных к материнской плате. Характеристики почти идентичны, хотя серия HX имеет более низкий уровень TDP для сохранения поддержки мобильного форм-фактора.

Компания Minisforum только что представила новую платформу MoDT (Mobile on Desktop), наконец-то объединив свою материнскую плату с 16-ядерным процессором Ryzen 9 7945HX3D. Как видно, это версия с технологией 3D V-Cache, который по-прежнему является самым быстрым мобильным процессором компании AMD на данный момент и до выпуска Ryzen 9 9955HX3D.

Материнская плата имеет полноценную поддержку системы питания для настольных компьютеров (разъемы 24/8-pin), поэтому её можно установить в любой корпус стандарта ATX. Однако, поскольку это полноценная платформа из ЦП и материнской платы, она также комплектуется системой охлаждения. Раньше можно было купить кулеры сторонних производителей, но, похоже, эта опция больше недоступна. Кулер разработан специально для данной системы, чтобы охлаждать процессор, элементы системы питания и слоты памяти.

Также на материнской плате есть специальный вентилятор и радиатор меньшего размера для твердотельных накопителей M.2, это означает, что система является идеальным устройством для мощного NAS. В новой системе пользователям также не понадобится дискретная графика, так как процессор Ryzen 9 7945HX3D уже имеет встроенную графику Radeon 610M. Конечно, встроенная графика такого уровня не позволит насладиться высокой производительностью в играх, но все желающие смогут установить в компьютер дискретную видеокарту, так как у платы есть полноценный слот PCIe 5.0 x16.

Единственное, что нужно помнить, это то, что плата не имеет полноразмерных слотов DIMM и нужно будет покупать модули SODIMM для ноутбуков, которые поддерживают скорость только до 5200 MT/s.

Приобрести Minisforum BD790i X3D можно за 599 долларов, но также есть возможность выбрать вариант с процессором без 3D V-Cache за 463 доллара.