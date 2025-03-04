Утечка списка из базы данных ЕЭК указывает на разработку двух вариантов видеокарт AMD нового поколения среднего уровня

После утечек EEC с видеокартами Maxsun GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ и 8 ГБ памяти появилась новая утечка с той же платформы, но касающаяся бренда ACER. Эта компания в настоящее время не выпускает никаких карт GeForce RTX, в то время как её последняя заявка показывает модели Intel Arc Battlemage и Radeon RX 9000.

Особое внимание можно сосредоточить на видеокарте Radeon RX 9060 XT, которая внезапно появилась в списке ЕЭК. Интересно, что RX 9060 XT пока не упоминается ни в одном списке EEC.

Возможно, самая большая новость заключается в том, что RX 9060 XT, по-видимому, будет выпущена в двух конфигурациях памяти: 16 ГБ и 8 ГБ. В отличие от серии RTX 50 с памятью GDDR7, эти карты будут использовать память GDDR6.

Судя по этому списку, компания готовит несколько новых карт, о которых ранее ничего не было известно. Да, это карты BIFROST Predator, о которых упоминалось ранее, но в этом списке не было RX 9070. Также новинкой является RX 9060, по-видимому, в двух вариантах. То же самое касается серии NITRO и другой пока неназванной. Предположительно, эти дополнительные модели в основном являются OEM-картами, которые войдут в состав готовых систем.

Серия AMD RDNA4 Predator Bifrost:

1. Predator Bifrost RX 9070 XT OC 16G

2. Predator Bifrost RX 9070 XT OC

3. Predator Bifrost RX 9070 OC 16G

4. Predator Bifrost RX 9070 OC

5. Predator Bifrost RX 9060 XT OC 16G

6. Predator Bifrost RX 9060 XT OC 8G

7. Predator Bifrost RX 9060 XT OC

Серия AMD RDNA4 Nitro:

1. Nitro RX 9070 XT OC 16G

2. Nitro RX 9070 XT OC

3. Nitro RX 9070 OC 16G

4. Nitro RX 9070 OC

Дополнительные модели (OEM?):

1. AN-RX9070XT-OCC

2. AN-RX9070-OCC

3. AN-RX9060XT-16G-OCC

4. AN-RX9060XT-8G-OCC

5. PB-RX9070XT-SOC

6. PB-RX9070-SOC

7. PB-RX9070XT-OCC

8. PB-RX9070-OCC

9. PB-RX9060XT-16G-OCC

10. PB-RX9060XT-8G-OCC

11. PB-RX9060XT-OCC

При более близком рассмотрении становится ясно, что AMD или NVIDIA копируют друг друга в плане спецификаций. Обе будут предлагать модели XT/TI с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, и обе должны придерживаться 128-битной шины памяти. Стоит обратить внимание, что в списке отсутствует RX 9060, так что либо эта карта появится позже, либо ее выпуск не запланирован в настоящее время.

Что касается спецификаций графического процессора, то есть два варианта: это либо урезанный Navi 48 (тот же графический процессор, что и RX 9070), который будет поддерживать 256-битную шину памяти, либо, что более вероятно, это 128-битная шина памяти и меньший графический процессор Navi 44 RDNA4.

AMD уже подтвердила, что серия Radeon RX 9060 будет запущена во втором квартале. Некоторые слухи предполагают, что это может произойти в апреле, как раз тогда, когда NVIDIA собирается запустить свою серию RTX 5060.