Владельцам устаревших материнских плат и процессоров придется мириться с определенными компромиссами

Тем кто все еще используете старое оборудование, которое не поддерживает полноценный режим UEFI, следует дважды подумать, прежде чем покупать видеокарты серии AMD Radeon RX 9000. Рынок перешел на UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) уже некоторое время назад, но всё ещё остаются системы, использующие CSM (Compatibility Support Module) или устаревшие режимы, оба из которых больше не будут корректно работать с видеокартами Radeon RX 9000.

Только в полноценном режиме UEFI серия Radeon RX 9000 сможет в полной мере использовать такие технологии, как Resizable BAR (Smart Access Memory). UEFI также привносит в системы определенные функции, включая улучшенную безопасность и возможность загрузки с твердотельных накопителей NVMe и другие.

Чем отличаются UEFI и BIOS (согласно AMD):

• Значительно улучшенная безопасность;

• Полностью определенные интерфейсы, обеспечивающие совместимость и тестируемость;

• Надежные обновления прошивки из Интернета с минимальным взаимодействием с пользователем;

• Поддержка жестких дисков объемом более 2,2 ТБ;

• Поддержка новых типов оборудования для ПК, включая поддержку загрузки с NVMe SSD;

• Безопасная загрузка Windows для предотвращения вредоносных программ;

• Более быстрое выключение, запуск, спящий режим и возобновление работы.

AMD не говорит, что система не будет загружаться с CSM/Legacy BIOS. Однако максимальная производительность и полноценная поддержка не будут гарантированы. Скорее всего, при обновлении до графического процессора RDNA4 стоимостью более 549 долларов США не будет иметь особого смысла использовать его со старой системой, в которой даже нет UEFI, стандарта, используемого материнскими платами в течение последних нескольких лет.

Интересно, что в документах по RX 9000 можно найти только требования к технологии Smart Access Memory, для которой требуется как минимум процессор Ryzen 5000 или новее, 64-разрядная операционная система, AGESA 1.1.0.0 и система UEFI только с включенной в прошивке функцией «Above 4G Decoding».