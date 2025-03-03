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RTX 4060 обогнала RTX 3060 в статистике Steam
Кроме нового лидера в графике, новые данные Steam показали еще несколько интересных изменений в оборудовании и ПО

 В опросе Steam появилась новая топовая видеокарта. После сравнительно большого прироста пользователей на 4% модель RTX 4060 заменила предыдущего лидера RTX 3060 в качестве самого популярного графического процессора среди участников опроса Valve. Также был отмечен неожиданный скачок на 5% в количестве людей, использующих процессоры Intel.

 Итак, в феврале доля пользователей RTX 4060 и RTX 4060 Ti выросла на 3,97% и 3,11% соответственно. Это огромный рост по сравнению с изменениями менее чем на 1%, которые обычно наблюдаются каждый месяц.

 Остальные 12 лучших моделей месяца включали варианты карт RTX xx60 и RTX xx70 поколений Lovelace, Ampere и Turing.

 RTX 4060 уже некоторое время преследовала RTX 3060, поэтому неудивительно, что она вышла в лидеры, но перепрыгнуть предшественницу с приростом в 4% весьма необычно.

 В феврале также увеличилось общее количество графических процессоров Nvidia в таблице. Теперь на компанию приходится 83% устройств в списке. На AMD приходится 11,5%, а на Intel — 5,2%.

 Еще один странный результат появился в разделе процессоров. AMD потратила месяцы на то, чтобы подорвать лидерство Intel и достигла рекордной доли в 36,19% в январе. Но в феврале AMD потеряла 5%, в то время как Intel соответственно показала рост на ту же величину, что является резким контрастом с тем, что наблюдалось в розничном сегменте в этом году.

 Еще одним доказательством того, что это один из странных месяцев опроса Steam, является то, что Windows 10, которая опустилась ниже Windows 11 как наиболее используемая ОС среди участников, внезапно вернула себе первое место после того, как ее доля взлетела на 10,5%, а Windows 11 упала чуть более чем на 9%.

 Windows 10 скоро достигнет даты окончания поддержки, приходящейся на 14 октября 2025 года. По данным Statcounter, ее глобальная доля пользователей снизилась за последние два месяца с 62,7% в декабре до 58,7% в феврале, в то время как доля Windows 11 выросла.

 Что касается других сегментов статистики Valve, то 32 ГБ ОЗУ внезапно стали самым популярным объемом после роста на 13,7%, а количество пользователей с 16 ГБ сократилось на 8%. Также появился новый лидер в плане самого популярного языка, а именно упрощенный китайский, использование которого выросло на 20%, заняв 50% общей доли, в то время как доля английского языка упала на 10%.

 Подобная странность наблюдалась и в результатах опроса в октябре 2023 года, когда необычно большие изменения наблюдались во многих категориях, включая китайский язык, который вырос почти на 14%. Месяц спустя все вернулось на круги своя, поэтому результаты опроса в марте могут кардинально поменяться.

#amd #intel #steam #valve #windows 11 #windows 10 #rtx 4060 #rtx 3060
Источник: techspot.com
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