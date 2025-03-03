Результаты теста GPU Compute видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 на PassMark могут улучшиться, поскольку сайт выпустил патч, который должен решить проблемы, с которыми ранее сталкивалась карта Blackwell

Более сотни образцов видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 уже прошли через тестовый сайт PassMark, и результаты вычислений GPU выглядят теперь намного лучше. Ранее новая карта на архитектуре Blackwell испытывала трудности и отставала от RTX 4090 в общем тестировании, оставаясь почти на уровне RTX 4080 по вычислению GPU. Казалось, что карты серии RTX 50 были ограничены их собственной передовой технологией, так как PassMark использовал 32-битную платформу для тестирования, в то время как Nvidia удалила поддержку OpenCL 32-бит для своих новейших видеокарт.

Но в настоящее время PassMark получил патч для сайта с тестом вычислений GPU, использующим 64-битные компоненты, это означает, что такие карты, как RTX 5090 и RTX 5080, должны теперь достичь своего истинного потенциала производительности. Хотя официальная таблица видеокарт высокого класса на сайте еще не обновлена, страница для RTX 5090 уже показывает огромное улучшение в GPU Compute. В последний раз GeForce RTX 5090 в этом конкретном тесте показывала скромный средний результат в 23 050 операций в секунду (Ops/Sec) против 28 240 Ops/Sec для модели RTX 4090. Учитывая, насколько хорошо RTX 5090 показала себя в тестировании, было неожиданно увидеть, как она провалилась в PassMark. Но теперь оценка карты Blackwell выросла до более приемлемых 30 178 Ops/Sec.

Этому также способствует тот факт, что пара систем на базе RTX 5090, которые недавно прошли тестирование сайт, были абсолютными флагманами по своему оснащению. Например, еще до того, как патч был выпущен, один запуск с участием ПК, который также имел процессор Intel Core Ultra 9 285K и 48 ГБ ОЗУ на материнской плате Asus ROG Maximus Z890 Apex, выдал гигантский результат 225 048 Ops/Sec в GPU Compute. Это почти в 10 раз больше предыдущего среднего результата для RTX 5090 и почти в 7,5 раз быстрее последнего среднего результата. Конечно, именно средний результат имеет значение для получения реального представления о производительности видеокарты вроде GeForce RTX 5090, но этот поразительный результат, по крайней мере, показывает, что при правильной поддержке геймеры и сборщики систем должны получить большое преимущество после покупки оборудования стоимостью более 2000 долларов.