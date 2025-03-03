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goldas
GeForce RTX 5080 с отсутствующим ROPS теряет до 11% производительности
Согласно новому тестированию, RTX 5080 с восемью отсутствующими ROP-блоками теряет значительную производительность в некоторых играх

 Компания NVIDIA сделала неожиданное заявление, подтвердив, что их карты RTX 50 были отправлены геймерам с неверными характеристиками. Помимо этого заявления компания не предприняла никаких усилий, чтобы все заинтересованные получили данную информацию, а также то, как легко вернуть карту без особых хлопот со стороны покупателей. Похоже, что как подтверждение проблемы, так и возврат карты для замены являются исключительной ответственностью самих геймеров.

 Хотя NVIDIA подтвердила, что потеря производительности может составлять в среднем 4%, пока не было полноценного тестирования этих карт. Так было до тех пор, пока Gamers Nexus не стал первым тестировщиком, который должным образом протестировал затронутую видеокарту RTX 5080 с частично отсутствующими блоками ROP. Стоит добавить, что Gamers Nexus установил вознаграждение за эти карты, на что они получили много сообщений от затронутых пользователей. Таким образом, число затронутых карт, которое NVIDIA указал в количестве не более 0,5% от произведенных, вполне может значительно превышать официально объявленные данные.

 Сотрудники канала Gamers Nexus пришли к выводу, что RTX 5080 с полным количеством ROP может быть на 11% быстрее дефектных моделей в таких играх, как Total War: Warhammer 3, однако, есть игры, где разница в производительности практически отсутствует. Однако, если вы играете в такие игры, как Dragon's Dogma 2 или Dying Light 2, то разница в производительности должна быть видна:

 На данный момент известны следующие отклонения конфигурации ROP в картах RTX 50:

• GeForce RTX 5090(D): 168 вместо 176;

• GeForce RTX 5080: 104 вместо 112;

• GeForce RTX 5070 Ti: 88 вместо 96.

 Gamers Nexus напоминает пользователям, которые недавно приобрели свою карту, что необходимо сразу проверить, затронута ли их карта производственным дефектом. К сожалению, NVIDIA не предоставила никаких способов простой проверки карты перед ее использованием, таких как серийные коды, коды партии, даты производства и т. д. Поэтому самым быстрым способом станет установка новых драйверов и проверка спецификации в программном обеспечении GPU-Z от TechPowerUP. Большинство пользователей по-прежнему смогут вернуть карту до окончания срока возврата, что делает этот процесс проще, чем процедура замены. 

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5080 #rtx 5070 ti #rtx 5090d
Источник: videocardz.com
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