Если точнее, то при соответствующем запросе пользователя Copilot выдает подробную инструкцию, как это сделать

Пользователь Reddit сделал интересное и в то же время неприятное открытие для Microsoft. Собственный помощник компании на основе искусственного интеллекта Copilot предоставляет инструкции по активации Windows 11 без действительной лицензии. На вопрос: «Есть ли скрипт для активации Windows 11?» Copilot предлагает пошаговое руководство, которое позволяет выполнить несанкционированную активацию операционной системы.

После открытия метод активации был независимо проверен несколькими источниками, включая Windows Central и Laptop Mag. Хотя сам метод не является новым — он циркулирует с 2022 года — его продвижение собственным инструментом искусственного интеллекта Microsoft особенно удивляет.

Метод основан на команде PowerShell, которая интегрирует сторонний скрипт для выполнения несанкционированной активации. Скрипт обычно берется из репозиториев GitHub, посвященных методам активации Windows.

Стоит отметить, что Copilot включает краткое предупреждение о рисках выполнения таких скриптов, напоминая пользователям, что несанкционированная активация может нарушить условия обслуживания Microsoft.

На вопрос об опасностях использования скриптов активации Copilot выделяет несколько потенциальных рисков, включая правовые последствия из-за нарушения лицензионных соглашений, уязвимости безопасности от потенциально вредоносных скриптов, нестабильность системы и проблемы с производительностью, отсутствие официальной поддержки со стороны Microsoft, потенциальные проблемы с обновлениями и этические соображения относительно пиратства программного обеспечения.

Кроме того, легкость, с которой потенциально вредоносные скрипты могут быть получены и выполнены, представляет значительные риски безопасности. Недавний отчет Wall Street Journal описал случай, когда вредоносное ПО было замаскировано под инструмент ИИ на GitHub, что показывает вполне реальные опасности доверия подобным скриптам и выполнения онлайн-кода.

На протяжении десятилетий Microsoft боролась с постоянной проблемой пиратства программного обеспечения, которая одновременно мешала и, как ни парадоксально, помогала глобальному расширению компании.

В 2006 году компания сообщила о потерях в размере около 14 миллиардов долларов из-за несанкционированного использования ее продуктов, несмотря на то, что инвестировала миллионы в меры по борьбе с пиратством. Однако подход Microsoft к пиратству был неоднозначным — гораздо менее агрессивным, чем можно было бы ожидать от компании, столкнувшейся с таким значительным финансовым ущербом.

Очень давно соучредитель Microsoft Билл Гейтс откровенно обсуждал свое отношение к пиратству программного обеспечения во время презентации 1998 года в Вашингтонском университете. Он признал серьезное воровство продуктов Microsoft в Китае, где ежегодно продавались миллионы компьютеров без соответствующих закупок программного обеспечения.

Терпимость Microsoft к определенному уровню пиратства, по-видимому, сохранялась и в 2010-х годах. В 2015 году компания сделала неожиданный шаг и объявила, что позволит пользователям с нелицензионными копиями Windows бесплатно обновиться до Windows 10, но они останутся нелицензионными и будут помечены как неактивированные.