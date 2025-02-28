Стоимость видеокарт составляет 4999 и 4499 юаней за RX 9070 XT и RX 9070 соответственно

Графические ускорители на базе архитектуры RDNA 4 от компании AMD и их соответствующие цены сегодня стали достоянием общественности, поскольку новая линейка была сегодня представлена подразделением AMD China. Мероприятие, по-видимому, было эксклюзивным для партнеров-производителей компании и медиа-партнеров AMD, и ключевым моментом запуска стало раскрытие официальных цен. Согласно информации с данного мероприятия, старшая модель линейки - Radeon RX 9070 XT будет продаваться по цене 4999 RMB (примерно 699 долларов), в то время как младший представитель серии будет продаваться по цене 4499 RMB (примерно 630 долларов), что почти соответствует тому, о чем сообщалось в многочисленных слухах в прошлом.

AMD Radeon RX 9070 XT — 4999 RMB или ~599 долларов (без учета НДС);

AMD Radeon RX 9070 — 4499 RMB или ~540 долларов (без учета НДС).

Важно отметить, что указанные выше цены предназначены для китайского рынка, а до глобального запуска пройдет ещё несколько часов. Хотя в большинстве случаев они примерно соответствуют, тем не менее, учитывая региональные налоги, цены могут быть выше для некоторых регионов, например, для Евросоюза. Интересно, что AMD также продемонстрировала на мероприятии свою референсную модель RX 9070, которая поставляется как в двух-, так и в трехвентиляторной конфигурации системы охлаждения, но, как сообщалось ранее, они не будут доступны для розничной продажи, по крайней мере, в течение начального периода запуска.

Сравнивая эти цены с аналогами из линейки Blackwell от компании NVIDIA, RX 9070 соответствует GeForce RTX 5070 по рекомендованным розничным ценам, но всем известно об удручающем положении с доступностью графических процессоров серии RTX 50. Что касается Radeon RX 9070 XT, то она имеет гораздо большую ценность по сравнению с RTX Blackwell. Разница в стоимости с конкурентом составляет почти 20% по сравнению с GeForce RTX 5070 Ti. Кроме того, новинка имеет значительно лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с GeForce RTX 4080, которая, как говорят, находится на одном уровне в синтетических рабочих нагрузках.

Теперь всем энтузиастам графических карт остается дождаться только глобального запуска, который расставит все точки над "i", раскрыв международные цены на графические ускорители серии AMD Radeon RX 9070, положив конец всевозможным спекуляциям вокруг запуска поколения RDNA 4.